Çamaşır Makinesinden Kayış Gibi Çıkan Havlulara Son: 1 Ölçeği Yetiyor, Olmadığı Ev Yok

Havluların sertleşmesinin en yaygın sebeplerinden biri, fazla deterjan kullanımıdır. Deterjanın önerileninden fazla şekilde kullanımı havluların iliklerine işler ve zaman içerisinde havluları deforme ederek sertleşmesine neden olur. Ayrıca, çamaşır makinesinin aşırı doldurulması da havluların yeterince durulanamamasına ve sertleşmesine sebep olur. Bu nedenle, havluların doğru şekilde yıkanması ve durulanması, yumuşaklıklarını korumak açısından oldukça önemlidir.