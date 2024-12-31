Çamaşır Makinesindeki Son 1 Dakikanın Neden Daha Uzun Olduğu Ortaya Çıktı: İşte Sebebi...
Çamaşır makinesinde geçmek bilmeyen son 1 dakikanın neden uzun sürdüğü ortaya çıktı. İşte sebebi...
Kaynak: Haber Merkezi
"1 dakika kaldı" uyarısıyla sevinçle yaklaştığımız çamaşır makinesi ekranı, bazen bizi beklettiğiyle bilinir. Peki, bu beklenmedik uzamaların nedeni ne olabilir? İşte çamaşır makinenizin "1 dakika" göstergesinin ardındaki sırlar...
Soğuk havalarda suyun ısıtılması daha uzun sürer. Bu durum, yıkama programının tamamlanma süresini uzatır. Sıcak havalarda su zaten daha sıcak olduğu için ısıtma süresi kısalır ve program daha hızlı tamamlanır.
Ayrıca makineye dengesiz veya büyük parçalar konulduğunda, sıkma işlemi sırasında dengesizlik oluşabilir. Bu durumda makine, çamaşırları eşit olarak dağıtmak için ek süre harcar. Çok fazla çamaşır yüklenmesi de sıkma işlemini zorlaştırarak süreyi uzatır.
Çoğu durumda, çamaşır makinesinin son dakikasında çamaşırların durumu ve makinenin son bir kez daha durulama yapması için zaman tanınır. Bu nedenle, son bir dakika beklemek normaldir.
Çamaşır makinesinin programının gecikmesi, genellikle programdaki fazlalık deterjanın durulama sürecini uzatması veya su basıncı gibi teknik sorunlardan kaynaklanabilir.