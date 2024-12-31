Çamaşır Makinesindeki Son 1 Dakikanın Neden Daha Uzun Olduğu Ortaya Çıktı: İşte Sebebi...

Soğuk havalarda suyun ısıtılması daha uzun sürer. Bu durum, yıkama programının tamamlanma süresini uzatır. Sıcak havalarda su zaten daha sıcak olduğu için ısıtma süresi kısalır ve program daha hızlı tamamlanır.

Ayrıca makineye dengesiz veya büyük parçalar konulduğunda, sıkma işlemi sırasında dengesizlik oluşabilir. Bu durumda makine, çamaşırları eşit olarak dağıtmak için ek süre harcar. Çok fazla çamaşır yüklenmesi de sıkma işlemini zorlaştırarak süreyi uzatır.