Çamaşır Makinesinde Kaybolan Çorapların Sırrı Çözüldü! İşte Meğer Nedeni Buymuş

Bu işlem oldukça basittir. Bir havlu ve sızan suyu toplamak için bir kap kullanmayı unutmayın. Gider kapağı genelde el ile açılabilir; ancak bazen düz uçlu bir tornavida da gerekebilir. Üreticinin kılavuzunu kaybettiyseniz, online olarak da ulaşabilirsiniz; çoğu zaman mevcut oluyor.