Çamaşır Makinesinde Çeken Kazağı Eski Haline Döndürmenin Sırrı Ortaya Çıktı
Çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra çeken giysileri eski haline getirmenin formülü ortaya çıktı. İşte küçülen kıyafetlerle ilgili yapılması gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Sıklıkla tercih edilen kazaklar, doğru bakım ve saklama yöntemleriyle uzun ömürlü hale getirilebilir. Örme giyim tasarımcısı Jan Yalchin, kazakların yıkanması ve saklanması konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları paylaştı.
ASKIYA SAKIN ASMAYIN
Yalchin, kazakların askıya asılmaması gerektiğine dikkat çekti. Asma işlemi, kumaşın aşağı doğru çekilmesine ve bu nedenle şeklinin bozulmasına yol açabilir. Özellikle ağır örgü kazaklar için bu durum daha da belirginleşiyor.
Yalchin, kazakların katlanarak çekmecelere yerleştirilmesini önerdi. Ancak bu işlemin de dikkatle yapılması gerektiğini vurguladı; kazaklar, düz ve eşit ağırlıkla yerleştirilmeli, aksi halde katlama çizgileri belirginleşip kırışıklıklara neden olabilir.
10-15 DAKİKA BEKLETTİKTEN SONRA YIKAYIN
Uzmanlar, kazakların sık sık yıkanmasının kumaşta hasara yol açabileceğini belirtiyor. Kazaklarınızı çamaşır makinesine atmak yerine, elde yıkamanız tavsiye ediliyor. İlk olarak, ılık suya hafif deterjan ekleyip kazakları 10-15 dakika beklettikten sonra nazikçe yıkamanız öneriliyor. Yıkama işleminden sonra kazaklarınızı düz bir yüzeye sererek kurutmanız gerektiği ifade ediliyor.
ÇEKEN KAZAKLARI ESKİ HALİNE DÖNDÜRMENİN SIRRI
Eğer kazak ya da hırkanız çamaşır makinesinde yıkandıktan sonra çektiyse, bu durumda panik yapmanıza gerek yok. Yalchin, bir yemek kaşığı yumuşatıcı ya da saç kremini ılık suya ekleyip karıştırmanızı öneriyor.
Çeken kazak ya da hırkayı bu karışımda 30 dakika beklettikten sonra temiz su ile durulamak, liflerin gevşemesine yardımcı olarak kazağınızı eski haline döndürebilir. Uzmanların bu tavsiyeleri, kazakların uzun süre dayanmasını sağlarken, bakımlarının da daha kolay hale gelmesine yardımcı olacaktır.