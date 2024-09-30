Çamaşır Makinesinde Çeken Kazağı Eski Haline Döndürmenin Sırrı Ortaya Çıktı

Çeken kazak ya da hırkayı bu karışımda 30 dakika beklettikten sonra temiz su ile durulamak, liflerin gevşemesine yardımcı olarak kazağınızı eski haline döndürebilir. Uzmanların bu tavsiyeleri, kazakların uzun süre dayanmasını sağlarken, bakımlarının da daha kolay hale gelmesine yardımcı olacaktır.