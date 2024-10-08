Çamaşır Makinenizin Yakında Bozulacağı Belirtisi: Bu 3 İşarete Dikkat

GÜÇLÜ TÜTREŞİM VE GÜRÜLTÜ

Çamaşır makineniz çalışırken aşırı titreşim yapıyor, yüksek ses çıkarıyor ya da yerinden hareket ediyorsa, bu durum endişe verici olabilir. Bu, amortisörlerin veya diğer önemli parçaların arızalandığına işaret edebilir. Cihazın uzman bir teknisyen tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Ancak, paniğe kapılmadan önce su borularında sızıntı olmadığından emin olun.

KÖTÜ KOKU YAYMASI

Yıkama sonrası çamaşırlarınızın temiz kokmaması ve kirli kalması birkaç sorunun habercisi olabilir:

Filtre Tıkanıklığı: Suyun yeterli şekilde tahliye edilmemesine ve bakteri oluşumuna neden olabilir.

Isıtma Problemleri: Su, gerekli sıcaklığa ulaşmadığında yıkama performansı düşebilir.

Pompa Arızası: Kirli su tam olarak tahliye edilmediğinde kötü kokuya yol açabilir.

Kayış Aşınması: Su sızıntısına ve dolayısıyla mantar ile küf oluşumuna sebep olabilir.