Çamaşır Makinenizin Sadece Biraz Streç Film Koyun: Saç ve Tüy Sorununu Kökten Bitirin

Çamaşır makinesine eklenen bir miktar streç film, yıkama esnasında oluşan sürtünme sayesinde statik elektrik yüklenerek tüyleri ve saçları kendine çekiyor. Su ve makinenin dönme hareketiyle kıyafetlerden ayrılan kirler, streç film üzerinde toplanıyor.