Çamaşır Makinenizin Sadece Biraz Streç Film Koyun: Saç ve Tüy Sorununu Kökten Bitirin
Çamaşır makinesinden çıkan kıyafetlerde kalan tüy, saç ve tozlar, özellikle evcil hayvan besleyenler ve koyu renkli kıyafetler giyenler için büyük bir sorun yaratıyor. Ancak son dönemde sosyal medyada hızla yayılan basit bir yöntem, bu soruna pratik bir çözüm sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Çamaşır makinesine eklenen bir miktar streç film, yıkama esnasında oluşan sürtünme sayesinde statik elektrik yüklenerek tüyleri ve saçları kendine çekiyor. Su ve makinenin dönme hareketiyle kıyafetlerden ayrılan kirler, streç film üzerinde toplanıyor.
NASIL UYGULANIR?
Yıkama öncesinde çamaşır makinesinin tamburuna birkaç parça streç film yerleştirin.
Kıyafetlerinizi her zamanki gibi makineye koyup yıkama programını başlatın.
Yıkama işlemi bittiğinde, streç filmleri çıkarıp atın ve kıyafetlerinizin tüy, toz ve saçtan tamamen arındığını görebilirsiniz.