Çamaşır Makinenizi Başlatmadan Önce Bunu Mutlaka Yapın: Servis Usların Herkesten Sakladığı Sır
Evlerde en çok kullanılan teknolojik cihazlardan biri olan çamaşır makineleri, düzenli bakım yapıldığında uzun yıllar sorunsuz çalışabiliyor. Ancak makinenin performansını artırmak ve ömrünü uzatmak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları da var. Deneyimli beyaz eşya servis ustaları, çamaşır makinelerinin temizleme modunu devreye sokacak basit bir işlemle hem enerji tasarrufu sağlanabileceğini hem de makinenin daha verimli çalışacağını belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre, çamaşır makinelerinde zamanla küf ve kir birikebilir. Bu durum çamaşırların tam anlamıyla temizlenmesini engelleyebilir. Bu sorunu çözmek amacıyla üretici firmalar, makinelerde kendi kendini temizleme özelliği geliştirdi. Ancak birçok kullanıcı bu özelliğin farkında değil. Servis ustaları, ayda bir kez uygulanacak bu basit işlemin, makinenin performansını ciddi şekilde artıracağını vurguluyor. Çamaşırların daha canlı ve temiz çıkmasını sağlamak için bu özelliğin düzenli olarak kullanılması öneriliyor.
Çamaşır makinenizin temizleme modunu devreye sokmak için öncelikle tamburun boş olduğundan emin olun. Ardından makinenin panelinde yer alan ve ortasında yıldız simgesi bulunan iki tuşa aynı anda 5 saniye boyunca basın. Bu işlemle makineniz, kendi kendini temizleme moduna girecek ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca deterjan kullanmadan boşta çalışacaktır. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra makinenizi normal programda kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu işlemin düzenli yapılması, makinenizin uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır.
Çamaşır makinelerinin uzun ömürlü olabilmesi için dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise kapasite kullanımıdır. Servis ustaları, makinenin tamburunun tamamen doldurulmaması gerektiğini vurguluyor. Makineler, tam kapasite ile çalıştırıldığında ömrü kısalabilir. Uzmanlar, tamburun en fazla dörtte üç oranında doldurulmasını tavsiye ediyor. Bu şekilde hem makinenin performansı artar hem de kullanım ömrü uzar.