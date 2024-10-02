Çamaşır Makinenizi Başlatmadan Önce Bunu Mutlaka Yapın: Servis Usların Herkesten Sakladığı Sır

Uzmanlara göre, çamaşır makinelerinde zamanla küf ve kir birikebilir. Bu durum çamaşırların tam anlamıyla temizlenmesini engelleyebilir. Bu sorunu çözmek amacıyla üretici firmalar, makinelerde kendi kendini temizleme özelliği geliştirdi. Ancak birçok kullanıcı bu özelliğin farkında değil. Servis ustaları, ayda bir kez uygulanacak bu basit işlemin, makinenin performansını ciddi şekilde artıracağını vurguluyor. Çamaşırların daha canlı ve temiz çıkmasını sağlamak için bu özelliğin düzenli olarak kullanılması öneriliyor.