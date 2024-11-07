Cam Temizliğinin Sırrını Açıkladı: Böyle Silince Yağmur Yağsa Bile Leke Tutmuyor
Sosyal medyanın fenomen temizlik uzmanı Tanya, camlarda iz bırakmayan pırıl pırıl yapan temizlik tüyosunu verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Pencere temizliği artık sıkıcı bir iş olmaktan çıkıyor. Sosyal medyanın fenomen temizlik uzmanlarından Tanya, pencereleri pırıl pırıl yapmanın yepyeni ve pratik bir yolunu keşfetti. Boya rulosunu kullanarak camları iz bırakmadan temizleyen bu yöntem, kısa sürede milyonların ilgisini çekti.
Tanya'nın paylaştığı videoda, boya rulosunu sabunlu suya batırarak camın tamamına eşit bir şekilde temizleyici sıvı dağıtıyor. Ardından, pervazları bir fırça ile temizleyerek toz ve kiri ortadan kaldırıyor. Son olarak, cam sileceği ve mikrofiber bezle son dokunuşları yaparak camları parlatıyor.
İZ BIRAKMIYOR CAMLAR PIRIL PIRIL OLUYOR
Sabunlu su ve mikrofiber bezin birleşimi, camları derinlemesine temizliyor, boya rulosu sayesinde geniş yüzeyleri kısa sürede temizleniyor. Boya rulosu, geleneksel yöntemlere göre daha az çizik ve leke bırakıyor.
Bu yeni temizlik yöntemi, hem ev işlerini kolaylaştırmak isteyenler hem de temizliğe farklı bir bakış açısı getirenler için harika bir alternatif. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda, birçok kişi bu yöntemi denediğini ve sonuçtan çok memnun kaldığını belirtiyor.