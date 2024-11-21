Cam Şişelerin Altındaki Tırtıklar Bakın Neye Yarıyormuş: Nedenini Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Aslında bu tırtıklar, cam şişelerin üretim sürecinde ve kullanımında oldukça önemli bir rol oynar. Bu küçük detaylar, şişelerin daha dayanıklı ve güvenli olmasını sağlar.

Tırtıklı yüzey, şişenin herhangi bir yüzeye temas ettiğinde daha iyi tutunmasını sağlar. Bu sayede, şişenin düşme riski azalır ve olası kırılmalar önlenir.