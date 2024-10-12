Çabuk Sinirlenen İnsanların Yemesi Gereken Yemek Belli Oldu
Yaklaşık 4 bin katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, çabuk sinirlenen insanların bu yemeği yediğinde sakinleştiği tespit edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Pennsylvania Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, omega-3 yağ asitlerinin beyin kimyası üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu. Yaklaşık 4 bin katılımcının verilerinin incelendiği çalışmada, balık tüketiminin davranışsal değişikliklere yol açtığı belirlendi.
Araştırmanın sonuçları, balıkta bulunan omega-3 yağ asitlerinin, kısa vadede saldırgan davranışları yüzde 28 oranında azalttığını gösterdi. Bu bulgular, omega-3’ün ruh sağlığına olumlu etkileri hakkında daha önceki varsayımları destekliyor.
Nörokriminolog Adrian Raine, elde edilen sonuçların ardından önemli bir öneride bulundu:
"Saldırganlığı azaltmak amacıyla omega-3 takviyelerine başlama zamanı geldi. Bu durum, toplumsal, klinik veya cezai adalet sistemlerinde geçerlidir." Raine, omega-3’ün potansiyel yararlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.