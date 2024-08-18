Çabuk Bozulan Ve Çürüyen Sebzeleri Artık Unutun! Buzdolabına Bunu Koymanız Yeterli

TAZE KALMA İPUÇLARI

1.Yıkama ve Kurulama: Sebzeleri buzdolabına koymadan önce yıkayın ve iyice kurulayın. Islak sebzeler daha hızlı çürüyebilir, bu yüzden temiz bir bez veya kağıt havluyla nazikçe kurulayın.

2.Ambalajlama: Yapraklı sebzeleri nemli kağıt havluya sarmak tazeliklerini korur. Ayrıca, hava geçirmez kaplar veya hafifçe açık plastik poşetler de kullanılabilir.

3.Raf Seçimi: Buzdolabının alt rafları daha soğuk olduğu için hassas yapraklı sebzeler için uygundur. Sebzelik çekmecesi ise nem dengesini kontrol altında tutarak sebzelerin taze kalmasını sağlar.

4.Etilen Gazı: Etilen gazı yayarak diğer sebzelerin hızlı olgunlaşmasına neden olan domates, avokado ve muz gibi sebzeleri ayrı tutmak, çürüme sürecini yavaşlatır.

5.Düzenli Kontrol: Buzdolabındaki sebzeleri düzenli olarak kontrol edin ve çürümeye başlayanları ayıklayın. Bu, diğer sebzelerin de çürümesini önler. Buzdolabının sıcaklığını 0-5°C arasında tutmak, sebzelerin tazeliklerini korur ve çürüme sürecini engeller.

Bu basit yöntemlerle sebzelerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilir ve israfı azaltabilirsiniz.