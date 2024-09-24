Buzdolabının Sebzelik Kısmına Koymanız Yeterli! 1 Parçası Haftalarca Tazelik Sağlıyor

Sebzeler ve meyveler teze tüketildiğinde en lezzetli ve besleyici hallerinden biri oluyor ancak doğru saklanmadığı bozulabiliyor. Sebzelikteki besinlerin uzun süre taze kalmasını sağlamak için tek bir yöntem uygulamak yetiyor. İşte o yöntem…

Kaynak: Haber Merkezi

Buzdolabının Sebzelik Kısmına Koymanız Yeterli! 1 Parçası Haftalarca Tazelik Sağlıyor - Resim: 1

Sebze ve meyveler, sıcak havalarda hızla bozulma eğiliminde olabilir. Ancak, birkaç basit ipucunu izleyerek yiyeceklerin ömrünü uzatmak mümkün. İşte sebzeleri ve meyveleri daha uzun süre taze tutmanın yolları:

DOĞRU SAKLAMA KAPLARINI KULLANIN

Hava geçirmez kaplar kullanarak sebzelerin çürümesini önleyebilirsiniz. Bu kaplar, nemin dışarı kaçmasını engelleyerek sebzelerin taze kalmasına yardımcı olur. Delikli kaplar ise bazı sebzelerin hava almasını sağlayarak uzun ömürlü olmasını sağlar.

SEBZE VE MEYVELERİ AYIRIN

Meyveler, olgunlaşma sürecinde etilen gazı salgılar ve bu da sebzelerin daha hızlı bozulmasına yol açar. Bu nedenle sebze ve meyveleri ayrı saklamak önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi

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