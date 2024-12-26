Buzdolabındaki Buzlanmayı Anında Yok Ediyor! Sadece 1 Tutamı Bile Yetiyor

ENERJİ TASARRUFU VE CİHAZ ÖMRÜ

Bu kolay ve ekonomik yöntem, yalnızca enerji maliyetlerinizi düşürmekle kalmaz, aynı zamanda buzdolabınızın ömrünü de uzatır. Ayrıca, dondurucunuzun performansını artırarak cihazın daha verimli çalışmasını sağlar.