Buzdolabında Saklanan Yemekleri Sakın Böyle Isıtmayın: Meğer Yıllarca Zehir Yiyormuşuz

YEMEKLERİ MEĞER YILLARCA YANLIŞ ISITIYORMUŞUZ

Mikrodalgalar, yemekleri hızla ısıtmak için pratik bir çözüm sunuyor. Ancak, buzdolabında saklanan yiyeceklerin mikrodalgada ısıtılması, sağlık risklerini artırabilir. Çünkü mikrodalga, yiyecekleri eşit bir şekilde ısıtmayabilir ve bazı bakterilerin hayatta kalmasına yol açabilir. Bununla birlikte, yanlış ısıtma, besin değerlerinin kaybına ve toksik maddelerin oluşumuna da neden olabilir.