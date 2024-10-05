Buzdolabında Saklanan Yemekleri Sakın Böyle Isıtmayın: Meğer Yıllarca Zehir Yiyormuşuz
Fazla yapılan yemekler buzdolabında saklanıp ertesi gün tekrar ısıtarak yeniden tüketiliyor ancak uzmanlar herkesin yaptığı büyük yanlışı açıkladı. Bazı yiyeceklerin tekrar ısıtılması veya yanlış ısıtılması ciddi sağlık sorunları yaratıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Fazla pişirilen yemekleri genelde çöpe atmak yerine kapaklı kaplarda buzdolabında saklamak tercih ediliyor. Ancak, bazı yiyeceklerin tekrar ısıtılması veya yanlış ısıtılması ciddi sağlık sorunları yaratabilir.
Yemeklerin bir gün sonrasında güvenle tüketilebilmesi için buzdolabında saklanması ve sonrasında tekrar ısıtılması, bazı besinlerde istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Washington Üniversitesi'nden Pediatri Profesörü Dr. Sheela Sathyanarayana, bu konuda önemli uyarılarda bulunarak mikrodalga fırınların potansiyel tehlikelerine dikkat çekti.
BU YEMEKLERİ TEKRAR ISITMAK ZEHİRLİYOR
Özellikle etli ve tavuklu yemekler, yumurtalar gibi gıdalar, bakteri üremesi açısından yeniden ısıtılması büyük risk taşır. Bu nedenle, besin zehirlenmesi riski göz önünde bulundurularak dikkatli olunması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor.
YEMEKLERİ MEĞER YILLARCA YANLIŞ ISITIYORMUŞUZ
Mikrodalgalar, yemekleri hızla ısıtmak için pratik bir çözüm sunuyor. Ancak, buzdolabında saklanan yiyeceklerin mikrodalgada ısıtılması, sağlık risklerini artırabilir. Çünkü mikrodalga, yiyecekleri eşit bir şekilde ısıtmayabilir ve bazı bakterilerin hayatta kalmasına yol açabilir. Bununla birlikte, yanlış ısıtma, besin değerlerinin kaybına ve toksik maddelerin oluşumuna da neden olabilir.
Ayrıca, pişirilmiş yemeklerin plastik kaplarda saklanması, gizli sağlık tehlikeleri taşır. Plastik kaplardan yiyeceklere geçebilen mikroplastikler, özellikle Bisfenol A (BPA) ve ftalatlar gibi kimyasallar, hormon dengesini bozarak vücutta olumsuz etkilere yol açabilir.