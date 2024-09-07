Buzdolabına Koymayın! Muzlar Kararmaması ve Şekerlenmemesi İçin Burada Saklanmalı

Hem lezzeti hem de sağlığa faydaları açısından dünyanın en çok tüketilen meyvelerinden muz, uygun koşullarda saklanmaması halinde kısa süre içerisinde siyahlaşarak şekerleniyor.



Muzların tüketilmesini imkansız hale getiren bu istenmeyen durumun önüne geçebilmek için birçok ev hanımı, muzları buzdolabında saklamayı tercih ediyor. Ancak beslenme uzmanlarına göre bu davranış oldukça yanlış.



Satın aldığınız muzları 2-3 gün içerisinde yemeyecekseniz, buzdolabını tercih etmenizde bir sakınca yoktur. Ancak muzları kısa süre içerisinde tüketmeyi düşünüyorsanız, kararmasını engellemek için yapmanız gereken basit teknikler bulunuyor.





