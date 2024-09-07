Buzdolabına Koymayın! Muzlar Kararmaması ve Şekerlenmemesi İçin Burada Saklanmalı

En sevilen meyvelerden muz, çok kısa sürede kararıp şekerlenebiliyor. Bu duruma karşın muzları buzdolabında saklamayı tercih edenler olsa da, uzmanlara göre bu doğru bir yöntem değil. Muzların taze ve yenilebilir kalması için saklanması gereken alan belli oldu.

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Buzdolabına Koymayın! Muzlar Kararmaması ve Şekerlenmemesi İçin Burada Saklanmalı - Resim: 1

Hem lezzeti hem de sağlığa faydaları açısından dünyanın en çok tüketilen meyvelerinden muz, uygun koşullarda saklanmaması halinde kısa süre içerisinde siyahlaşarak şekerleniyor.

Muzların tüketilmesini imkansız hale getiren bu istenmeyen durumun önüne geçebilmek için birçok ev hanımı, muzları buzdolabında saklamayı tercih ediyor. Ancak beslenme uzmanlarına göre bu davranış oldukça yanlış.

Satın aldığınız muzları 2-3 gün içerisinde yemeyecekseniz, buzdolabını tercih etmenizde bir sakınca yoktur. Ancak muzları kısa süre içerisinde tüketmeyi düşünüyorsanız, kararmasını engellemek için yapmanız gereken basit teknikler bulunuyor.


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