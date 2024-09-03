Büyüklerimiz Hep Yapardı! Çorapların İçine Tuz Dökmek Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Hemen hemen herkes, tuz kullanmanın sağlığa zararlı olduğunu bilir. Peki tuzu sağlığımız için yararlı olacak şekilde kullanmak mümkün mü? Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı evet.



Yaşlı insanların uzun yıllardır uyguladığı tuz yöntemi, ilk kez görenler tarafından oldukça merak ediliyor. Büyüklerimizin gece yatmadan önce ya da akşam saatlerinde çoraplarının içerisine bir miktar kaya tuzu eklemesinin altında yatan önemli bir sebep var.



ÇORAPLARIN İÇERİSİNE NEDEN TUZ DÖKÜLÜR?



Son yıllarda geleneksel değerlere önem veren ailelerin artmasıyla birlikte bu tür eski alışkanlıkların popülerlik kazanması, birçok insana çorapların içerisine neden tuz dökülüyor sorusunu sordurttu.