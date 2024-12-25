Büyük, Ortanca, Küçük: Bilim İnsanları Hangi Kardeşin Daha Vicdanlı, Adil, Mücadeleci Olduğunu Açıkladı

KARDEŞLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Araştırmada, farklı doğum sırasındaki çocukların genel olarak şu özelliklere sahip olduğu tespit edildi:

İlk Çocuklar: Yeni deneyimlere daha açık ve öncü olmaya meyillidirler. Aile içinde genellikle daha fazla sorumluluk alırlar.

Ortanca Çocuklar: Adil, vicdanlı ve mücadeleci bir yapıya sahiptirler. Kardeşleriyle ilişkilerinde dengeleyici bir rol üstlenirler.

En Küçük Çocuklar: Duygusal zekaları yüksektir ve dikkat çekmeyi severler. Aile içinde genellikle daha şımarık ve ilgi odağı olma eğilimindedirler.