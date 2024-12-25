Büyük, Ortanca, Küçük: Bilim İnsanları Hangi Kardeşin Daha Vicdanlı, Adil, Mücadeleci Olduğunu Açıkladı
Yapılan bilimsel açıklamalar, kardeş sıralamasının kişiliği etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkardı. Peki hangi kardeş daha adil, vicdanlı ve daha mücadeleci? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kanada'daki Calgary Üniversitesi'nde yapılan kapsamlı bir araştırma, kardeşlerin doğum sırasının kişilikleri üzerindeki etkilerini ortaya koydu. 700 binden fazla yetişkinin katıldığı bu geniş çaplı araştırma, oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, ortanca çocukların genellikle daha adil, vicdanlı ve mücadeleci kişilik özelliklerine sahip olduğunu belirtiyor. Bu durum, ortanca çocukların aile içindeki dinamiklerden ve kardeşleriyle olan ilişkilerden etkilenerek, bu özelliklere sahip olma eğilimi gösterdiğini düşündürüyor.
KARDEŞLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Araştırmada, farklı doğum sırasındaki çocukların genel olarak şu özelliklere sahip olduğu tespit edildi:
İlk Çocuklar: Yeni deneyimlere daha açık ve öncü olmaya meyillidirler. Aile içinde genellikle daha fazla sorumluluk alırlar.
Ortanca Çocuklar: Adil, vicdanlı ve mücadeleci bir yapıya sahiptirler. Kardeşleriyle ilişkilerinde dengeleyici bir rol üstlenirler.
En Küçük Çocuklar: Duygusal zekaları yüksektir ve dikkat çekmeyi severler. Aile içinde genellikle daha şımarık ve ilgi odağı olma eğilimindedirler.