Büyük Hata! Sirkeyi Uzak Tutmanız Gereken 5 Yer

İstiklal.com.tr'deki bilgilere göre; Sirkeyle temizlik yaparken dikkat etmeniz gereken yerler bulunuyor. Sirkeyi bu 5 yerden mutlaka uzak tutmalısınız.

Sirke, doğal ve etkili bir temizlik malzemesi olarak evlerimizde sıklıkla tercih edilen bir üründür. Hem çevre dostu olması hem de kimyasal içermemesi nedeniyle temizlikte önemli bir yer tutar. Ancak, sirkeyi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Her yüzey veya malzeme sirke ile temizlenmeye uygun değildir ve yanlış kullanım, yüzeylerde kalıcı hasarlara yol açabilir.

SİRKEYİ UZAK TUTMANIZ GEREKEN 5 YER

GRANİT MERMER VE TEZGAHDA KULLANMAYIN

; Sirkenin içindeki asit, doğal taşlarla uzun süre temas ettiğinde oyuklar oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle mermerlerde kullanılması önerilmiyor. Bu tür mermerleri sirkeyle temizlemeniz durumunda aşınma meydana gelecektir.

DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLERİ TEMİZLEMEYİN

Sirke gibi asitli malzemeler, doğal taşlara zarar verir ve zamanla aşındırır. Bu nedenle sodalı ve arap sabunlu sıcak su ile temizlemek daha doğru bir tercih olacaktır.

ÜTÜ

Son dönemde bir çok sosyal medya kullanıcısı sirkeyle ütü temizliği yapıyor. Oysa bu son derece yanlış. Sirke yapısı gereği, ütünüze zarar verebilir. Bunun yerine kullanım kılavuzuna sadık kalıp, üretici firmanın temizleme talimatlarına uymalısınız. Sirke ütünüzü bozabilir.

AHŞAP MOBİLYALAR

Sirke bu mobilyaların cilasını sökerek, soluk gözükmesine neden oluyor. Ahşap temizleyici ürünler kullanmanız, bu konuda çok daha doğru bir seçim olacaktır.