Bütün Ülke Bakanın Bu Skandalıyla Çalkalanıyor: Yasak Aşkını Danışman Yapmak İstedi, Olamayınca İfşaatlar Başladı

Ancak Boccia’nın sosyal medya paylaşımları ve basına sızdırılan belgeler, fenomenin son aylarda Bakan ile birlikte resmi etkinliklere katıldığını gösterdi. Bu durum, Boccia’nın G7 toplantıları gibi hassas güvenlik bilgilerine erişimi olduğu şüphesini gündeme getirdi.

Skandalın büyümesi üzerine Başbakan Giorgia Meloni, güvenlik endişelerini gidermek amacıyla bir açıklama yaptı. Meloni, Boccia’nın G7 ile ilgili gizli belgelere erişimi olmadığını ve kamu bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığını belirtti. Ancak Boccia, Instagram’da G7 toplantısına ilişkin gizli bilgilere erişimi olduğunu öne süren paylaşımlar yapmaya devam etti ve resmi etkinliklerin masraflarını kendisinin karşıladığını açıkladı.