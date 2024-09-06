Bütün Ülke Bakanın Bu Skandalıyla Çalkalanıyor: Yasak Aşkını Danışman Yapmak İstedi, Olamayınca İfşaatlar Başladı
İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun, sevgilisi Maria Rosaria Boccia’yı bakanlık danışmanı yapmak istediği iddiaları, ülke genelinde büyük bir skandal yaratırken, ifşalar da art arda gelmeye başladı. İddiaların ardından Bakan Sangiuliano istifasını sundu.
Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran skandalın detayları ortaya çıktı. İtalya’nın 62 yaşındaki Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano’nun, 41 yaşındaki sosyal medya fenomeni Maria Rosaria Boccia’yı bakanlık danışmanı olarak atamak istediği belirtildi.
Boccia’nın sosyal medya paylaşımları, bu ilişkinin kamuoyuna yansımasına neden oldu. 26 Ağustos’ta Instagram hesabından Bakan Sangiuliano’yu etiketleyerek, "Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano tarafından Büyük Etkinliklerden Sorumlu Bakan Danışmanı olarak atandığım için teşekkür ederim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından bakanlık, böyle bir atamanın yapılmadığını duyurdu.
Ancak Boccia’nın sosyal medya paylaşımları ve basına sızdırılan belgeler, fenomenin son aylarda Bakan ile birlikte resmi etkinliklere katıldığını gösterdi. Bu durum, Boccia’nın G7 toplantıları gibi hassas güvenlik bilgilerine erişimi olduğu şüphesini gündeme getirdi.
Skandalın büyümesi üzerine Başbakan Giorgia Meloni, güvenlik endişelerini gidermek amacıyla bir açıklama yaptı. Meloni, Boccia’nın G7 ile ilgili gizli belgelere erişimi olmadığını ve kamu bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığını belirtti. Ancak Boccia, Instagram’da G7 toplantısına ilişkin gizli bilgilere erişimi olduğunu öne süren paylaşımlar yapmaya devam etti ve resmi etkinliklerin masraflarını kendisinin karşıladığını açıkladı.
Bakan Sangiuliano, nihayet dün akşam bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Boccia ile kişisel ve duygusal bir ilişki yaşadığını kabul eden Bakan, Boccia’nın resmi gezilerde kendisine eşlik ettiğini ancak bu gezilerin masraflarının kendi bütçesinden karşılandığını savundu. Bakan, sevgilisine bakanlıkta görev teklif ettiğini fakat yardımcılarının karşı çıkması nedeniyle bu teklifi geri çektiğini belirtti.
Sangiuliano, eşinden, Başbakan Meloni’den ve çalışma arkadaşlarından özür diledi. İstifasını sunduğunu ancak Başbakan Meloni’nin istifayı kabul etmediğini söyledi. Ayrıca, kamu yayıncısı Rai’yi kişisel işleri için kullandığı gerekçesiyle muhalefet tarafından eleştirildi.
Daha önce çeşitli gaflarla gündeme gelen Kültür Bakanı Sangiuliano, bu skandal nedeniyle yine manşetlerde yer aldı. La Repubblica gazetesi, haberi "Yatak odasında şantaj" başlığıyla vererek, Boccia’nın hükümeti sarsabilecek kayıtları elinde bulundurduğunu yazdı.