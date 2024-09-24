Bütün Marketlerden Toplatılıyor: Ünlü Ton Balığı Markasında Cıva Bulundu

TÜRKLERİN YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGELERDE ÇOK SATILIYOR

Salatalardan birçok yemeğe kadar kullanılan ton balığı, Almanya'da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg bölgesinde çok sayıda markette bulunuyor.

Bu nedenle uyarıda bulunan yetkililer, yaptıkları ikaz metnini Türkçe olarak da yayınladı.





Geri çağrılan ürünün bilgileri ise şu şekilde;

Ürün adı: BILLA GENUSSWELT TONNO A PINNE GIALLE AFFUMICATO

Ürün birimi: 100 gr

Son kullanma tarihi: 05/09/2024