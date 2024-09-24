Bütün Marketlerden Toplatılıyor: Ünlü Ton Balığı Markasında Cıva Bulundu
Avrupa ve Türkiye'de satışa yasaklanan ürünler listesine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Zararlı madde bulundurdukları gerekçesiyle toplama kararı verilen çay ve makarna gibi ürünlerin ardından yeni bir yasaklama kararı da ton balığı için geldi. Bir ton balığı üretim serisinde 'cıva' tespit edildiğini belirten yetkililer, müşterilere "kesinlikle yemeyin" çağrısında bulundu.
Hatalı üretim ve sağlığa zararlı ürünler nedeniyle geri toplama kararlarına bir yenisi eklendi.
Almanya merkezli üretim yapan ton balığı tedarikçisi Interfood Lebensmittelgrosshandel GmbH, son kullanma tarihi 05.09.2024 olan 100 gramlık paketlerdeki ton balıklarının geri çağrıldığını duyurdu.
Ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyleyen yetkililer, söz konusu cıva nedeniyle ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini belirtti.
TÜRKLERİN YOĞUN YAŞADIĞI BÖLGELERDE ÇOK SATILIYOR
Salatalardan birçok yemeğe kadar kullanılan ton balığı, Almanya'da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg bölgesinde çok sayıda markette bulunuyor.
Bu nedenle uyarıda bulunan yetkililer, yaptıkları ikaz metnini Türkçe olarak da yayınladı.
Geri çağrılan ürünün bilgileri ise şu şekilde;
Ürün adı: BILLA GENUSSWELT TONNO A PINNE GIALLE AFFUMICATO
Ürün birimi: 100 gr
Son kullanma tarihi: 05/09/2024