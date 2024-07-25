Bütün Marketlerde Yasaklandı: O Çay Markasında Yasa Dışı Madde Tespit Edildi
Sağlığa aykırı olduğu gerekçesiyle piyasalardan toplatılması kararlaştırılan ürünlere bir yenisi eklendi. Almanya'da Berlin ve çevresinde üretim yapan ve Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde sıklıkla tüketilen bir çay markasında sağlığa zararlı maddeler tespit edildi. Almanya Sağlık Bakanlığı, ürünler hakkında toplama kararı verildiğini belirterek, "Bu çayları tüketmeyin" uyarısında bulundu.
Son haftalarda Almanya'da yasaya aykırı olduğu ve insan sağlığına yönelik tehlikeli maddeler içerdiği gerekçesiyle birçok ürün için toplama kararı verilirken, son haber Türk vatandaşların yoğun yaşadığı bir bölgeden geldi.
O ÇAY MARKASI MARKETLERDEN TOPLATILIYOR
Almanya'da Berlin merkezli üretim yapan ve Türk vatandaşlarının bir numaralı tercihi olan çay markasına ait ürünler, sağlığa aykırı maddeler bulundurduğu gerekçesiyle toplatıldı. Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kimsenin bu üretim serisine ait ürünleri tüketmemesi gerektiği belirtildi. Yapılan paylaşımda yasaklı maddeler bulunduran çay firmasına ilişkin şu bilgilere yer verildi.
ÇAYIN İÇERİSİNDE MİKROPLASTİKLER BULUNDU
Sakıncalı bulunan ürünler için yapılan uyarıda, toplama kararı verilen firmanın Almanya merkezli üretim yapan ve Türklerin yoğun bulunduğu şehirlerde şubeleşen CHI Forest olduğu öğrenildi.
Bu markaya ait bazı çay ürünlerinde sağlığa oldukça zararı bulunan mikroplastikler tespit edildiği aktarılırken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, satışı kısıtlanan ürünleri daha önceden stoklayan kişiler için "Kesinlikle tüketilmemeli. Hemen iade edin" çağrısında bulunurken, zararlı ürünlerin başta üreme olmak üzere birçok sağlık sorunu için tetikleyici olabileceği aktarıldı.
EN ÇOK TÜRKLER SATIN ALIYOR
Avrupa'da en çok çay tüketen topluluk olarak bilinen Türk vatandaşları, aynı zamanda Almanya'da da yoğun şekilde çay içiyor. Bu nedenle çay üreticisi CHI Forest'in de Alman vatandaşlarının ardından en sıkı müşterileri arasında gurbetçi Türkler yer almakta.
Türk nüfusunun merkezi olarak kabul edilen Kreuzberg bölgesinde bulunan çok sayıda markette satılan yasaklı çay için ilk toplama işlemleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.
Marketlerden toplatılan ürünün bilgileri şu şekilde:
Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı
Ürün birimi: 450 ml
Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)
Dortmund'da bir şube açan ve teslim alma istasyonları aracılığıyla hizmet veren Çinli bir şirket, sütlü çaylarının geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinde müşterilerinden özür diledi.