Bütün Marketlerde Yasaklandı: O Çay Markasında Yasa Dışı Madde Tespit Edildi

EN ÇOK TÜRKLER SATIN ALIYOR





Avrupa'da en çok çay tüketen topluluk olarak bilinen Türk vatandaşları, aynı zamanda Almanya'da da yoğun şekilde çay içiyor. Bu nedenle çay üreticisi CHI Forest'in de Alman vatandaşlarının ardından en sıkı müşterileri arasında gurbetçi Türkler yer almakta.

Türk nüfusunun merkezi olarak kabul edilen Kreuzberg bölgesinde bulunan çok sayıda markette satılan yasaklı çay için ilk toplama işlemleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.



Marketlerden toplatılan ürünün bilgileri şu şekilde:

Ürün: CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı

Ürün birimi: 450 ml

Üretici: Süpermarket zinciri Ochama (Çin)

Dortmund'da bir şube açan ve teslim alma istasyonları aracılığıyla hizmet veren Çinli bir şirket, sütlü çaylarının geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinde müşterilerinden özür diledi.