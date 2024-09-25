Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir kestane. Kestane pişirmek aslında biraz yetenek istiyor. Çoğu zaman dışarıda satılan kestaneler lokum gibi pişmiş oluyor. Evde pişirilen kestanelerde ise lokum gibi kıvamı elde etmek biraz zor oluyor.

Şimdi sizlerle bazı teknikleri paylaşacağız. Bu teknikler sayesinde elde edeceğiniz kestaneler lokum gibi pişmiş olacak.

Haşlayıp Tavada Pişirme Yöntemi



Kestaneleri yıkayıp ılık suda 25 dakika bekletin. Bu sayede sert kabukları yumuşayacak ve kolayca bıçakla çizilecektir. Suya koyduğunuz kestanelerde yüzeye çıkanlar varsa onları kullanmayın, atın.