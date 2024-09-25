Bursalılar Kestaneyi Böyle Pişiriyor ve Kestane Tek Hamlede Soyuluyor
Evde kestane pişirirken bu tarife göre pişirmelisiniz. Bu yöntemle pişirilen kestaneler **lokum** gibi oluyor.
Bursa'nın meşhur kestanesi, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak kestane pişirmek ve soyulması oldukça zahmetli bir iş olabilir. Neyse ki, Bursalılar bu konuda oldukça pratik bir yöntem geliştirmişlerdir.
Kestane pişirirken içinin lokum gibi olmasını istiyorsanız bu teknikler işinizi kolaylaştıracak. Kış akşamlarında lezzetli kestaneler pişirebileceksiniz.
Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir kestane. Kestane pişirmek aslında biraz yetenek istiyor. Çoğu zaman dışarıda satılan kestaneler lokum gibi pişmiş oluyor. Evde pişirilen kestanelerde ise lokum gibi kıvamı elde etmek biraz zor oluyor.
Şimdi sizlerle bazı teknikleri paylaşacağız. Bu teknikler sayesinde elde edeceğiniz kestaneler lokum gibi pişmiş olacak.
Haşlayıp Tavada Pişirme Yöntemi
Kestaneleri yıkayıp ılık suda 25 dakika bekletin. Bu sayede sert kabukları yumuşayacak ve kolayca bıçakla çizilecektir. Suya koyduğunuz kestanelerde yüzeye çıkanlar varsa onları kullanmayın, atın.
Çürük olan kestaneler yüzeye çıkar onları boşuna pişirmeyin. Sivri kısmından başlayarak geniş kısma doğru yanlamasına bıçakla derin bir çizik atın.
Tüm kestaneler için aynı şekilde çizin. Gelelim ön işleme. Kaynayan tencereye çizdiğiniz kestaneleri atıp sadece 4 dakika haşlayıp bekletmeden süzün. Yapışmaz geniş bir tavayı ocağa alıp iyice ısıtın.
Kestaneleri tek tek, üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirip kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte arkalı önlü pişirin. Her iki tarafı da 15-20 dakika arasında pişiyor siz yine de kontrol edin kurutmayın.
Suda Haşlama Yöntemi
Bazıları suda haşlanan kestane tadını daha çok seviyor ve direk bu şekilde tüketmeyi tercih ediyor. Eğer kestaneyi suda pişirmek isterseniz kestaneleri çizdikten sonra tuzlu suda 1 saat mutlaka bekletin. (1 kilo kestaneye 1 tatlı kaşığı tuz ideal oluyor) Suyunu süzüp tekrar yıkayın. Tencereye üzeri çok geçmeyecek şekilde su koyup, suyu tamamen çekene kadar pişirin. Bir bardak çayla afiyetle yiyin.
Kestanenin Faydaları
Kestanenin faydaları oldukça çeşitlidir. Kestane, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besindir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücutta hücre hasarını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca sindirim sistemi sağlığını destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve kemik sağlığını korur. Kestanenin tüketilmesi, kalp sağlığını destekler ve enerji seviyelerini yükseltir. Bu nedenle düzenli olarak kestane tüketmek, genel sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.