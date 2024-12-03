Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş
Kabak tatlısı pişirirken üzerine tarçın serpiştirmelisiniz. Tarçın sayesinde kabak tatlısı çok daha lezzetli oluyor.
Kabak tatlısı, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Genellikle bal kabağı kullanılarak yapılan bu tatlı, üzerine ceviz veya tahin eklenerek servis edilir. Hazırlık aşamasında kabak dilimlenir, şekerle bekletilir ve ardından fırında ya da ocakta pişirilir. Hafif ve lezzetli bir tatlı olması nedeniyle özellikle kış aylarında tercih edilir.
KABAK TATLISI YAPARKEN DENEMENİZ GEREKEN TARİF
Kabak Tatlısı Tarifi Malzemeleri:
1 kg bal kabağı
600 gr şeker
Ceviz, antep fıstığı ya da hindistan cevizi
Kabak Tatlısı Tarifi Hazırlanması:
Kabaklar soyularak yıkanır.
Orta boyda dilimlenir ve bir kabın içerisine konur.
Üzerine şekeri her yerine gelecek şekilde serpilir.
Bir gece önceden yapılan bu işlem sonunda kabaklar suyunu bırakacaktır.
Bu sayede ilave suya gerek kalmaz.
Tencereye konur ve kabaklar yumuşayınca kadar pişirilir.
Soğuması için tencerede bırakılır.
Soğuduktan sonra ve üzerine ceviz, antep fıstığı ya da hististan cevizi serpilir ve servise alınır.
Afiyet olsun!