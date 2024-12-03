Bursalı Ustaların Sırrı! Meğer Kabak Tatlısına Lezzet Katıyormuş

Kabak tatlısı, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Genellikle bal kabağı kullanılarak yapılan bu tatlı, üzerine ceviz veya tahin eklenerek servis edilir. Hazırlık aşamasında kabak dilimlenir, şekerle bekletilir ve ardından fırında ya da ocakta pişirilir. Hafif ve lezzetli bir tatlı olması nedeniyle özellikle kış aylarında tercih edilir.

KABAK TATLISI YAPARKEN DENEMENİZ GEREKEN TARİF

Kabak Tatlısı Tarifi Malzemeleri:

1 kg bal kabağı

600 gr şeker

Ceviz, antep fıstığı ya da hindistan cevizi