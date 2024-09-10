Bursa'da Sıcaktan Bunalan Herkesin Akın Ettiği Yer! Son Dönemin Gözdesi

Keles’e 5 kilometre uzaklıkta olan Kocayayla, Uludağ’ın güney yamacında bin 100 metre rakımda yer alıyor. Sıcak havaların etkisinin her geçen gün artmasıyla serinlemek isteyenler Kocayayla’nın yolunu tutuyor. Kocayayla’ya gelenler konaklamak için bungalov evlerde, çadırlarda, karavanlarda kalabiliyorlar. Kocayayla’ya serinlemeye gelen insanlar, kendilerini aynı zamanda tarihi bir atmosferin içinde de buluyorlar. Türk toplumunun mihenk taşlarından bir tanesi olan Orhun Kitabeleri’nin bir kopyası burada bulunuyor ve ziyaretçiler haftanın her günü bu eserleri görme şansını yakalıyor. Vatandaşlar serinlemek için geldikleri bu yayladan sonra bölgenin yakınlarındaki tarihi Gelemiç köyünü, Gököz Göleti’ni, Yakup Çelebi Hamamı’nı, Baraklı Göleti’ni, Keles Göleti’ni, alabalık restoranları ile ünlü Pınarcık ve Dağdibi köylerini, ve Belenören köyünde bulunan Kültür Evi’ni görebiliyor.

Tarihe tanıklık eden bir yaylada olduklarını vurgulayan İzzet Battır, “Orhangazi’nin düğününün yapıldığı, Osmangazi’nin ilk otağının kurulduğu bin 200 metrekare Keles Kocayayla’dayız. Kocayayla tarihiyle, doğasıyla, manzarasıyla, serinliğiyle tabiat harikası bir bölge. Bu bölgeler 21 günde insanın kanının temizlendiği iddia edilen bir oksijene sahip. Biz her sene bungalovlarda konaklamaya geliyoruz. Yiyecek içeceklerimizi şehir merkezinden getiriyorduk fakat bu sene restoran açıldığını gördük. Restoranda kahvaltı, akşam, öğlen yemeği ve aktivitelerle güzel bir tesis açılmış. Eşlerimizde yemek yapmayacağı için tatili çok daha keyifli geçireceği bir ortam haline getirilmiş. Bursa’da 32-33 derecelik sıcaklık varken burada hava kapalı, serin ve yağmur yağıyor. Herkesi buraya görmeye davet ediyor” dedi.

Nihal Karatoyuk, ara sıra bungalov evlerde konakladıklarını söyleyerek, “Çok keyifli ve serin bir ortam. Burada hafta sonu şenlikler yapılıyor. Şenliklere katılmak ayrı keyifli. Buranın doğası ve serinliği çok güzel. Severek geliyoruz. Tesisler çok donanımlı, içerisinde her türlü ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Geldiğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha önceden geldiğimizde restoran kapalıydı, şimdi açılmış. Bizim için bir artı oldu. Burası çok güzel tasarlanmış” dedi.

Kütahya’dan Kocayayla’ya gelen Mehmet Ali Anatoprak ise “Buraya ilk defa geliyorum tesis son derece güzel. Bungalov evler iyi şekilde tasarlanmış. Burada kalmaktan çok memnunum. Bundan sonra tatil planımızın içerisinde yer alacak. Ormanın içerisinde oksijeni bol bir ortam” diye konuştu.