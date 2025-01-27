Bursa Depremi Sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Korkutan Uyarı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan bir uyarı geldi. Tüysüz, "Büyük Marmara depremini tetikler mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Bursa Depremi Sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Korkutan Uyarı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Can ve mal kaybına yol açmayan sarsıntı, bölgede kısa süreli panik yaşattı.

NTV canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bursa’nın, diri fay hattı üzerinde bulunan 24 il arasında yer aldığını hatırlatan Tüysüz, "Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Bu nedenle yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bursa Depremi Sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz’den Korkutan Uyarı - Resim : 1

'DEPREMİN OLDUĞU FAY...'

Tüysüz, Bursa’nın geçmişte büyük depremler yaşadığını hatırlatarak, “Bursa, geçmişte 7 büyüklüğüne yakın iki önemli deprem yaşamış bir bölge. Bu depremler, yangınlarla birleşerek ciddi hasarlar yaratmıştı. Bugünkü depremin olduğu fay, Marmara Depremi’ni beklediğimiz Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey koluna uzak” bilgilerini verdi.

ÖNLEM ALMAK ŞART

Prof. Dr. Tüysüz, Bursa'nın içerisinden diri fay hattı geçtiğini ve bu gerçeğin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. "Şu anlamda Bursa'ya uyarıcı olması lazım; içerisinden fay geçen bir ilimizdir. Bütün bu çalışmaların sonucu önlem almaya dayanıyor” dedi.

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Kaynak: NTV

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