Bunu Eken Pişman Olmuyor, Kilosu 100 TL! 1 Dönümden 1 Ton Ürün Çıkıyor

Bursa İnegöl’de 1000 dekar alanda yetiştirilen aronya meyvesi, yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Sağlık açısından birçok fayda sunan bu şifalı meyve, aynı zamanda maddi getirisiyle de dikkat çekiyor. Türkiye pazarında giderek daha fazla yer bulan aronya, özellikle son yıllarda gençlerin tarıma olan ilgisini artırırken, emeğini bu alana verenler de kazancını fazlasıyla elde ediyor.

BİR DÖNÜMDEN BİR TON ÜRÜN ÇIKIYOR

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, aronya meyvesinin genellikle eğimli arazilerde yetiştirildiğini vurguladı. Ovada ekilen bir ürün olmadığını ifade eden Çelik, bu meyvenin ormanlık bölgelerdeki toprakların değerlendirilmesi için çiftçilere ek gelir sağlama potansiyeli taşıdığını belirtti.

Aronya meyvesinin yaban mersini gibi toprak seçmediğini söyleyen Çelik, “Aronyadan her yerde verim alabiliyorsunuz. Bu anlamda bizim için önemli bir meyve. Sadece pazarla ilgili sorun hallettiğimiz zaman İnegöl’ümüzde hatırı sayılır üretimi yapılacaktır. Dönümünde 1 ton alınıyor. Fiyatta şu an toptanda 100 lira civarı satılıyor. Tabi perakende değerlendirdiğin zaman 250-300 civarında satış yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.