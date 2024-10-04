Bunu Eken Pişman Olmuyor, Kilosu 100 TL! 1 Dönümden 1 Ton Ürün Çıkıyor
Bursalı yetiştiriciler Türkiye'de son yıllarda hem ekimi hem de hasadı artan ürünlerin başında gelen bu ürünün hem şifasını hem de verimini alıyor. Bunu eken bir dönümden bir ton ürün elde ederken, kilosu 100 liradan alıcı buluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Bursa İnegöl’de 1000 dekar alanda yetiştirilen aronya meyvesi, yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. Sağlık açısından birçok fayda sunan bu şifalı meyve, aynı zamanda maddi getirisiyle de dikkat çekiyor. Türkiye pazarında giderek daha fazla yer bulan aronya, özellikle son yıllarda gençlerin tarıma olan ilgisini artırırken, emeğini bu alana verenler de kazancını fazlasıyla elde ediyor.
BİR DÖNÜMDEN BİR TON ÜRÜN ÇIKIYOR
Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, aronya meyvesinin genellikle eğimli arazilerde yetiştirildiğini vurguladı. Ovada ekilen bir ürün olmadığını ifade eden Çelik, bu meyvenin ormanlık bölgelerdeki toprakların değerlendirilmesi için çiftçilere ek gelir sağlama potansiyeli taşıdığını belirtti.
Aronya meyvesinin yaban mersini gibi toprak seçmediğini söyleyen Çelik, “Aronyadan her yerde verim alabiliyorsunuz. Bu anlamda bizim için önemli bir meyve. Sadece pazarla ilgili sorun hallettiğimiz zaman İnegöl’ümüzde hatırı sayılır üretimi yapılacaktır. Dönümünde 1 ton alınıyor. Fiyatta şu an toptanda 100 lira civarı satılıyor. Tabi perakende değerlendirdiğin zaman 250-300 civarında satış yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
HEM FAYDALI HEM DE ÇOK KAZANDIRIYOR
Genç girişimci Samet Özcan, çiftçilikten uzaklaşan gençler arasında yer almadığını ve kuzeniyle birlikte tarım sektörüne adım attığını belirtti. Elde ettikleri sonuçlardan memnun kaldığını ifade eden Özcan, bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.
Aronya meyvesinin son derece faydalı bir ürün olduğunu dile getiren Samet Özcan, tüm doktorların onu “yüzyılın meyvesi” olarak nitelendirdiğini aktardı. Özcan, “Şeker hastalığı, tansiyon ve hatta kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Elbette bunun en doğru bilgisini Allah bilir, biz sadece yetiştiriyoruz. Millete şifa olmasını umuyoruz. Şu an talep çok iyi değil, ancak yeni yeni piyasaya girmeye çalışıyoruz. Bazı yerlerden müşteri bulduk ve onlarla devam etmeyi planlıyoruz. Gelecek için daha umutluyuz” şeklinde konuştu.