Bunları Bilmeden Kışlık Turşu Hazırlamayın! Usta Aşçılar Erimeyen Turşunun Püf Noktasını Açıkladı

Yaz aylarında çok sayıda insan, hazırladıkları kışlıkları kavanozlarda saklamayı tercih ediyor. Kış mevsiminde tüketilmek üzere saklanan bu gıdalar hem ekonomik hem de daha lezzetli olsa da, turşu hazırlarken yapılan en basit hatalar bile tüm emeklerin çöpe gitmesine neden olabilir. Yıllardır turşuculuk yapan uzmanlar, aylar sonrasında bile erimeyen turşunun püf noktalarını açıkladı.

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Bunları Bilmeden Kışlık Turşu Hazırlamayın! Usta Aşçılar Erimeyen Turşunun Püf Noktasını Açıkladı - Resim: 1

Salatalık, lahana, havuç ya da biber olmak üzere onlarca farklı turşu çeşidi, yaz aylarında yapılan hazırlıkla aylar sonrasında tüketilmek için kavanozlara dolduruluyor.

Halk arasında 'kışlık' adı verilen bu yöntem ile yaz mevsiminde daha uygun fiyatlardan alınan turşuluklar, kış mevsiminde aylarca bekletilmiş ve lezzetlenmiş halleriyle tüketiliyor. Ancak oldukça zahmetli olan bu süreçte onlarca farklı bileşen bulunurken, yapılan basit bir hata aylar sonra açılan kavanozların büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına neden olabilir.

BU YÖNTEMLE YAPILAN TURŞULAR AYLAR SONRASINDA BİLE ERİMİYOR

Özellikle amatör turşucularda sık sık rastlanılan turşunun yumuşaması ve lezzetini kaybetmesi gibi sorunların önüne geçmek için uzman tavsiyelerini eksiksiz şekilde uygulamak gerekiyor. İşte usta turşucular tarafından aylar sonrasında bile erimeyen turşunun püf noktaları...

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