Bunları asla tüketmiyorlar! İşte yılbaşında yenildiğinde uğursuzluk getireceğine inanılan yiyecekler

İçi boş ekmek: Özellikle Amerika’da yılbaşı gecesinde içi boş ekmek yemek kötü şans ile ilişkilendiriliyor. Çünkü onlara göre ekmekteki boşluklar tabutları simgeliyor. Bir somun ekmeği kesene kadar içinin nasıl olduğundan emin olamayacağımız için belki de yeni yılı karşılarken tost ekmeği yemek daha doğru olabilir.