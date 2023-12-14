Bunları asla tüketmiyorlar! İşte yılbaşında yenildiğinde uğursuzluk getireceğine inanılan yiyecekler
Her kültürün kendine has bir yılbaşı kutlaması var. Bazı kültürlerde ise birtakım yemekler yılbaşı akşamı asla yenmiyor.
Özellikle yurt dışında yaşayan farklı kültürlerdeki insanlar yılbaşında bazı yiyecekleri menülerine asla dahil etmiyor. İşte tavuktan ıstakoza uğursuzluk getirdiğine inanılan yiyecekler.
İşte o yemekler...
Kedi balığı: Kızarmış kedi balığı yılbaşında uğursuz sayılan yiyecekler listemizin başında geliyor. İnsanlar bu balığı yılbaşında yediklerinde koca bir sene boyunca artıklarla geçinmek zorunda kalacağını düşünüyor.
İçi boş ekmek: Özellikle Amerika’da yılbaşı gecesinde içi boş ekmek yemek kötü şans ile ilişkilendiriliyor. Çünkü onlara göre ekmekteki boşluklar tabutları simgeliyor. Bir somun ekmeği kesene kadar içinin nasıl olduğundan emin olamayacağımız için belki de yeni yılı karşılarken tost ekmeği yemek daha doğru olabilir.
Istakoz: Yılbaşı gecesi, batıl inançlarınız varsa yemekte ıstakoz servis etmekten kaçınmalısınız. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde ıstakoz veya yengecin menüde bulunması şanssız seçimler olarak kabul ediliyor.
Tavuk: Bazı insanlar yılbaşında tavuk gibi kanatlı kümes hayvanlarını tüketmenin kendilerine kötü şans getireceğine inanıyor. Çünkü kümes hayvanlarının kanatları olduğu için, sahip olduğunuz iyi şansla birlikte uçup gidecekleri düşünülüyor.
Tofu: Çin Yeni Yılı kendi batıl inançlarıyla birlikte geliyor. Çin kültüründe beyaz renk ölümle yakından ilişkilidir, bu nedenle yeni yıl sofrasında tofu, pirinç, yumurta ve diğer beyaz yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
Sığır eti: Bu listedeki belki de en ilginç maddelerden biri de bu! Sığırlar otlanırken hareket etmez, bu nedenle yılbaşını karşılarken sığır eti yemek, kişinin bir yıllık durgunluk yaşayabileceği anlamına gelebilir.
Kırık erişte: Erişte genellikle Çin Yeni Yılı’nda servis edilen şanslı bir yiyecek olarak kabul edilir. Uzun şeritler sağlığı ve uzun ömrü temsil eder, ancak erişteleri ya da spagetti makarnaları kırmak, şans üzerinde tam tersi bir etki yaratabilir. Yılbaşında daha kısa erişte veya makarna yerseniz, kısa bir hayata mahkum olabileceğiniz düşünülüyor.
Tüm tabağı bitirmek: Eğer batıl inançlarınız varsa tabağınızdaki yemeği bitirmeyin! Tabakta sadece bir lokma yiyecek bırakmak, kişinin önümüzdeki yıl refah içinde yaşayacağı anlamına geliyor.
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