Bulaşıkların Makineden Kirli Çıkmasının Sebebi Meğer Buymuş! 1 Bardak Eklemek Yetiyor

BİR BARDAK SİRKE İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Makinenizin performansını artırmanın ve hijyen sağlamanın en doğal yollarından biri beyaz sirke kullanmaktır. Sirke, yağ ve kireç birikimlerini çözer ve makinenizde biriken kötü kokuları giderir. Yapmanız gereken şey, boş bir bulaşık makinesinin üst rafına bir bardak beyaz sirke yerleştirip, makineyi çalıştırmaktır. Bu işlem, hem makinenizi temizler hem de bulaşıklarınızın bir sonraki yıkamada daha parlak ve hijyenik çıkmasını sağlar.

SU SERTLİĞİNİN TEMİZLİĞE ETKİSİ

Bulaşıkların kirli çıkmasının bir diğer nedeni ise suyun sertliğidir. Sert su, bulaşıkların üzerinde mineral kalıntıları bırakarak lekelenmeye yol açabilir. Bu sorunu önlemek için, bulaşık makinenizin tuz bölmesini düzenli olarak doldurmanız önemlidir. Ayrıca, su yumuşatma özelliği olan deterjanlar kullanarak bulaşıklarınızın daha etkili şekilde temizlenmesini sağlayabilirsiniz.