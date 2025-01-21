Bulaşık Süngerindeki Büyük Tehlike Açığa Çıktı! Bu Şekilde Bütün Bakterileri Anında Yok Ediyor

Süngerin hijyenik kalmasını sağlamak, hem sağlığınızı korumak hem de mutfağınızdaki temizliği devam ettirmek için büyük önem taşıyor. İşte bulaşık süngerlerinin temizliği ve kullanımıyla ilgili uzmanların önerdiği yöntemler:

1. Çamaşır Suyunda Bekletme Yöntemi

Bulaşık süngerinizi temizlemek için en etkili yöntemlerden biri çamaşır suyu kullanmaktır. Bunun için:

Süngeri bir kabın içerisine koyun.

Üzerine su ekleyip birkaç damla çamaşır suyu ilave edin.

5 dakika beklettikten sonra iyice durulayarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

2. Bulaşık Makinesinde Yıkama

Bulaşık süngerlerini yüksek sıcaklıkta bulaşık makinesinde yıkamak, hem kirlerden hem de mikroplardan arındırmanın pratik bir yoludur. Özellikle yoğun yağ temizliği yaptıktan sonra süngeri makineye koyarak yenileyebilirsiniz.