Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor

Mutfakta en sık kullandığımız eşyalardan biri olan bulaşık süngerleri, doğru kullanıldığında temizlikte büyük kolaylık sağlar. Bulaşık süngerinden maksimum verim almak için kesik köşe tekniğini uygulamak gerekiyor. Bulaşık süngerinin bir köşesini kesmek, ilk başta garip gelebilir ancak bu basit yöntem, temizliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak.