Bulaşık Süngerinde Kesik Köşe Tekniği Ortaya Çıktı: Mutfakta Etkisi 2 Katına Çıkıyor
Bulaşık süngerinden maksimum verim almak için kesik köşe tekniğini uygulamak gerekiyor. Ev hanımlarının kullandığı bu kesik köşe tekniği, mutfak temizliğinin etkisini 2 katına çıkarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfakta en sık kullandığımız eşyalardan biri olan bulaşık süngerleri, doğru kullanıldığında temizlikte büyük kolaylık sağlar. Bulaşık süngerinden maksimum verim almak için kesik köşe tekniğini uygulamak gerekiyor. Bulaşık süngerinin bir köşesini kesmek, ilk başta garip gelebilir ancak bu basit yöntem, temizliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak.
BULAŞIK SÜNGERİNDE KESİK KÖŞE TEKNİĞİ
Sürekli olarak kullanılan bulaşık süngerleri bakteri yuvası haline gelebilir. Kesik köşe tekniği, bakterilerin yoğunlaştığı bölgeleri ortadan kaldırarak daha hijyenik bir temizlik sağlar. Ayrıca sünger yıpranmaya başladığında, köşelerinden keserek daha uzun süre kullanılabilir.
Süngerin kesik köşesi sayesinde bardakların, şişelerin ve dar ağızlı kapların içi de kolayca temizlenir, tencere ve tavalardaki inatçı lekeleri çıkarmak için kesik köşeyi kullanabilirsiniz.