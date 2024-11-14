Bulaşık Makinesini Boşaltırken Hastalığını Fark Etti: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 59 yaşındaki Suzan Adler, evdeki basit bir rutin sırasında önemli bir gerçekle yüzleşti. 2020 yılında bulaşık makinesini boşaltırken yanlış yerleştirilen tabaklar, erken evre demansın habercisi oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adler’ın kızı Kristy, annesinin her zamanki titizliğine rağmen bulaşık makinesinden çıkardığı tabakları sürekli yanlış yerlere koymasıyla endişeye kapıldı. Adler'ın bu davranışları ev halkında merak uyandırdı. Bu olaydan sadece günler önce de Adler’ın, ezbere bildiği yollarda şaşırdığı ve bazı trafik kazalarını kıl payı atlattığı gözlemlendi.
DURUMU ZAMANLA AĞIRLAŞTI
Kristy’nin ısrarı üzerine doktora başvuran Adler, testlerin sonucunda erken evre Alzheimer tanısı aldı. Ailesi, bu beklenmedik haber karşısında büyük bir üzüntü yaşarken, Adler'ın durumu zamanla kötüleşti ve doktor tavsiyesiyle bir bakımevine yerleştirildi.
Suzan Adler'ın kızı Kristy, “Annem her zaman zeki, yaratıcı ve merhametli biriydi. Artık onunla geçirdiğimiz her gün için Tanrı’ya dua ediyoruz” diyerek duygularını paylaştı.
DEMANS NEDİR?
Demans, beyin hücrelerinin iletişim yeteneğinin zayıflaması sonucu ortaya çıkan ve hafıza, düşünme, davranış ve duygusal kontrolü etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık, bilişsel yeteneklerin kaybına yol açar.
DEMANSIN NEDENLERİ
Demans, en yaygın olarak Alzheimer hastalığı sonucu veya beyindeki mikroskobik kanamalar ve damar tıkanıklıklarıyla meydana gelen vasküler demans olarak ortaya çıkar. Ayrıca Parkinson, normal basınçlı hidrosefali gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar ve bazı sistemik durumlar da demansa sebep olabilir.
TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Demansın türüne göre tedavi yaklaşımları farklılık gösterir. İlerleyici demans vakalarının tam tedavisi bulunmasa da destekleyici tedavilerle belirtiler yönetilebilir. Ayrıca, hastanın yaşadığı ortamın güvenli hale getirilmesi, tedavi sürecinde büyük önem taşır.
DEMANSIN ETKİLERİ VE YAŞAM SÜRESİ
Demans, dünyada yaşlı nüfus arasında en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. İleri evre demans hastaları, vakitlerinin büyük kısmını yatakta geçirir ve bu dönemde yaşam kaliteleri düzgün bakımla artırılabilir. İyi planlanmış tedavi ve bakım ile hastaların yaşam süreleri uzatılabilir.