Bulaşık Makinesini Boşaltırken Hastalığını Fark Etti: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

DEMANS NEDİR?

Demans, beyin hücrelerinin iletişim yeteneğinin zayıflaması sonucu ortaya çıkan ve hafıza, düşünme, davranış ve duygusal kontrolü etkileyen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık, bilişsel yeteneklerin kaybına yol açar.

DEMANSIN NEDENLERİ

Demans, en yaygın olarak Alzheimer hastalığı sonucu veya beyindeki mikroskobik kanamalar ve damar tıkanıklıklarıyla meydana gelen vasküler demans olarak ortaya çıkar. Ayrıca Parkinson, normal basınçlı hidrosefali gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar ve bazı sistemik durumlar da demansa sebep olabilir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Demansın türüne göre tedavi yaklaşımları farklılık gösterir. İlerleyici demans vakalarının tam tedavisi bulunmasa da destekleyici tedavilerle belirtiler yönetilebilir. Ayrıca, hastanın yaşadığı ortamın güvenli hale getirilmesi, tedavi sürecinde büyük önem taşır.

DEMANSIN ETKİLERİ VE YAŞAM SÜRESİ

Demans, dünyada yaşlı nüfus arasında en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. İleri evre demans hastaları, vakitlerinin büyük kısmını yatakta geçirir ve bu dönemde yaşam kaliteleri düzgün bakımla artırılabilir. İyi planlanmış tedavi ve bakım ile hastaların yaşam süreleri uzatılabilir.