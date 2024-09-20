Bulaşık Makinesinde Asla Yıkanmaması Gereken 5 Eşya
Bulaşık makineleri, mutfakta zaman kazandıran en büyük yardımcılarımızdan biri. Ancak bazı eşyaları makineye koymak hem makineye hem de eşyalara zarar verebilir. İşte bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 5 önemli eşya...
Kaynak: Haber Merkezi
Bulaşıklarınızı makineye atarken bir daha düşünün. Bu 5 eşya hem makinenize hem de eşyalarınıza zarar verebilir.
1.Keskin Bıçaklar:
Keskin bıçaklar bulaşık makinesinde yıkandığında hem bıçağın keskinliği kaybolur hem de makineye zarar verebilir. Ayrıca, bıçaklar makinenin plastik parçalarını aşındırabilir.
2.Ahşap Eşyalar:
Ahşap malzemeler, sıcak su ve buhardan dolayı çatlayabilir ya da deforme olabilir. Ahşap yüzeyler üzerindeki vernikler zamanla aşınır ve eşyaların ömrü kısalır.
3.Teflon Kaplı Tencereler ve Tavalar:
Teflon kaplama, bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklık ve deterjanlardan etkilenerek bozulabilir. Bu durum, teflon kaplamanın sağlıksız hale gelmesine yol açabilir.
4.Hassas Porselen Eşyalar:
Porselen ve porselen kaplamalı eşyalar, makinenin sert deterjanları nedeniyle çizilebilir ve lekelenebilir. Ayrıca, bu tür hassas eşyaların kırılma riski yüksektir.
5.Alüminyum Kaplar ve Folyo:
Alüminyum malzemeler bulaşık makinesindeki yüksek sıcaklıkta deforme olabilir ve lekeler oluşabilir. Aynı zamanda, alüminyum kaplar makinenin iç kısmına yapışarak temizlik sorunlarına yol açabilir.