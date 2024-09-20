Bulaşık Makinesinde Asla Yıkanmaması Gereken 5 Eşya

1.Keskin Bıçaklar:

Keskin bıçaklar bulaşık makinesinde yıkandığında hem bıçağın keskinliği kaybolur hem de makineye zarar verebilir. Ayrıca, bıçaklar makinenin plastik parçalarını aşındırabilir.

2.Ahşap Eşyalar:

Ahşap malzemeler, sıcak su ve buhardan dolayı çatlayabilir ya da deforme olabilir. Ahşap yüzeyler üzerindeki vernikler zamanla aşınır ve eşyaların ömrü kısalır.