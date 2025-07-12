Bulaşık Deterjanını Buzdolabında Saklayın, Sonuçlarına Şaşıracaksınız

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Buzdolabı temizliğinde etkili sonuçlar elde etmek için karmaşık kimyasallara ya da pahalı ürünlere ihtiyacınız yok. Temizlik uzmanlarına göre, evinizde hali hazırda bulunan bulaşık deterjanı, bu iş için yeterli. Ancak etkisini artırmak isteyenler için küçük ama etkili bir öneri: Deterjanınızı buzdolabında bekletin.

İngiltere merkezli temizlik hizmeti şirketi Housekeep’in önerisine göre, soğuk ortamda saklanan bulaşık deterjanı daha kıvamlı hale geliyor. Bu da temizlik sırasında yüzeylere daha iyi tutunmasını ve lekeleri daha kolay çıkarmasını sağlıyor.

HİJYENİN ANAHTARI MUTFAĞINIZDA

Buzdolapları, evde hijyenin en çok gözden kaçan noktalarından biri. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte dolap içinde bakteri ve küf oluşumu hızla yayılabiliyor. Bu durum yalnızca kötü kokulara yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda gıdaların çabuk bozulmasına ve dolabın enerji verimliliğinin düşmesine neden oluyor.

Housekeep, bu sorunla baş etmek için limonlu spreyler ya da kimyasal temizlik maddeleri yerine, doğal bir çözüm öneriyor: Soğutulmuş bulaşık deterjanı ve ılık su karışımı.

BUZDOLABI TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL YÖNTEM

Bulaşık deterjanınızı buzdolabında birkaç saat bekletin.

Lavabonuzu ılık suyla doldurun ve içine bu soğuk deterjandan birkaç damla ekleyin.

Buzdolabını boşaltın, çıkarılabilir rafları bu karışımda bekletin.

Mikrofiber bir bez ya da sprey şişe yardımıyla dolabın iç yüzeylerini yukarıdan aşağıya silin.

Kapak lastikleri ve kulpları da ihmal etmeyin.

Son olarak temiz bir bezle tüm yüzeyleri kurulayarak sabun kalıntılarını giderin.

Housekeep, bu işlemin haftalık market alışverişinden hemen önce yapılmasını tavsiye ediyor. Böylece dolap daha boş olur, temizlik daha kolay hale gelir ve gıdalar dışarıda bekletilmeden hızlıca yerleştirilebilir.

BUZDOLABI TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Kötü kokuların önüne geçer

Bakteri ve küf oluşumunu engeller

Gıdaların tazeliğini ve raf ömrünü uzatır

Dolabın daha verimli çalışmasına yardımcı olur

Kaynak: Haber Merkezi