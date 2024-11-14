Bulaşık Deterjanına Tuz Koyun Farkı Görün: Bu Etkisini İlk Kez Duyacaksınız

MUCİZEVİ TEMİZLİK KARIŞIMI

Bulaşık yıkamayı daha da kolaylaştırmak için hazırlayabileceğiniz bir karışım var:

1 su bardağı bulaşık deterjanı

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı karbonat

Tüm malzemeleri karıştırarak elde ettiğiniz bu karışımı, tencere, tava, banyo ve tuvalet gibi yüzeylerde kullanabilirsiniz. Zorlu yağ lekeleri ve kireç birikintileri için bu karışım oldukça etkili olacaktır.