Bulaşık Deterjanına Bir Kaşık Ekleyin: Hem Tasarruf Sağlıyor Hem de Yağ ve Mat Lekeleri Silip Götürüyor!

Bulaşık deterjanınıza sadece 2 kaşık tuz ekleyerek hem lekeleri daha hızlı çıkartabilir hem de bulaşıklarınızın daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

TUZUN BULAŞIK DETERJANINA ETKİSİ NEDİR?

Bulaşık deterjanına tuz eklemek, yağ çözücü etkisini artırarak özellikle zorlu lekeleri çıkarmada büyük kolaylık sağlar. Aynı zamanda, bulaşıklarınızın daha parlak ve hijyenik olmasına yardımcı olur.