Bulaşık Deterjanına Bir Kaşık Ekleyin: Hem Tasarruf Sağlıyor Hem de Yağ ve Mat Lekeleri Silip Götürüyor!
Mutfak temizliği, özellikle de bulaşık yıkamak, günlük hayatın en çok zaman alan işlerinden biri. Ancak basit bir yöntemle bulaşıklarınızı daha kolay ve etkili bir şekilde temizlemeniz mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Bulaşık deterjanınıza sadece 2 kaşık tuz ekleyerek hem lekeleri daha hızlı çıkartabilir hem de bulaşıklarınızın daha parlak olmasını sağlayabilirsiniz.
TUZUN BULAŞIK DETERJANINA ETKİSİ NEDİR?
Bulaşık deterjanına tuz eklemek, yağ çözücü etkisini artırarak özellikle zorlu lekeleri çıkarmada büyük kolaylık sağlar. Aynı zamanda, bulaşıklarınızın daha parlak ve hijyenik olmasına yardımcı olur.
BULAŞIK DETERJANI, TUZ VE KARBONAT KARIŞIM TARİFİ
Bu özel karışımı hazırlayarak sadece bulaşıklarınızı değil, mutfak tezgahından banyo yüzeylerine kadar birçok alanı kolayca temizleyebilirsiniz.
MALZEMELER
1 fincan bulaşık deterjanı
1 fincan sıcak su
2 yemek kaşığı tuz
1 yemek kaşığı karbonat
NASIL HAZIRLANIR?
-Tüm malzemeleri uygun bir kaba ekleyin.
-Homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.
-Temizlemek istediğiniz yüzeye uygulayın ve bir sünger yardımıyla silin.