Bugüne Kadar Hep Yanlış Tüketilmiş! Maden Suyunun Faydasını Uçurup Götüren Hata
Çoğunlukla yemeklerden sonra kullanılan maden suyu, içerisinde birçok mineral ve besleyici besin değeri barındırıyor. Bu özellikleri nedeniyle faydalı olarak görülen maden suları, çoğunlukla yanlış tüketiliyor. İşte uzmanlara göre maden suyunun bütün faydasını uçurup götüren o hata...
Dünyanın en sağlıklı içeceği sorusuna verilen iki yanıt, su ve maden suyu olmakta.
Asitli içeceklerin yerine sık sık içilmesi tavsiye edilen maden suları, jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynaktan doldurularak elde ediliyor. Vücut için çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren maden suları, sindirim sistemi ve mide rahatsızlıkları için de muhteşem çözümler sağlıyor.
Ancak yaygın olarak yapılan hata, maden suyu kullanımındaki tüm faydaları ortadan kaldırıyor.
MADEN SUYUNUN FAYDASINI UÇURAN HATA
Maden suyunun tüm bu faydalarını aslında farkında olmadan yok ediyoruz. İçeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil, kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi, köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Buda maden suyunun tüm besin değerinin uçup gitmesine yol açıyor.
MADEN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?
* Mide ve bağırsak aynı zamanda da boşaltım rahatsızlıklarına karşı doğal bir ilaçtır.
* Kalp problemlerine karşı koruma sağlar.
* Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.
* Doğal bir idrar söktürücüdür.
* Sporcular için önerilir. Maden suyu kas kasılmaları ve ağrılarına iyi gelir.
* Diş sağlığı için maden suyu son derece faydalıdır.
* Safra kesesini korur.
* Kabızlığa karşı en etkili içeceklerdendir.