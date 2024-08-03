Bugüne Kadar Hep Yanlış Tüketilmiş! Maden Suyunun Faydasını Uçurup Götüren Hata

MADEN SUYUNUN FAYDASINI UÇURAN HATA

Maden suyunun tüm bu faydalarını aslında farkında olmadan yok ediyoruz. İçeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil, kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor. Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi, köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Buda maden suyunun tüm besin değerinin uçup gitmesine yol açıyor.



MADEN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?





* Mide ve bağırsak aynı zamanda da boşaltım rahatsızlıklarına karşı doğal bir ilaçtır.

* Kalp problemlerine karşı koruma sağlar.

* Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.

* Doğal bir idrar söktürücüdür.

* Sporcular için önerilir. Maden suyu kas kasılmaları ve ağrılarına iyi gelir.

* Diş sağlığı için maden suyu son derece faydalıdır.

* Safra kesesini korur.

* Kabızlığa karşı en etkili içeceklerdendir.