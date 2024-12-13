Bugün ve Yarına Dikkat! Gökyüzüne Bakan 'Ateş Topları'nı Görecek

Antalya'da TÜBİTAK'a bağlı yılda ortalama 220 gün gözlem yapılabilen Bakırlıtepe'de 2 bin 500 metre rakımda, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından her yıl, o yılın en önemli gök olaylarının derlendiği Gök Olayları Yıllığı hazırlanıyor. 2024 Gök Olayları Yıllığı'na göre, 2024'ün son gökyüzü şöleni, 13-14 Aralık geceleri yaşanacak. Her yıl sekiz kez gerçekleşen gök taşı yağmuru olayının en yoğun ve en görkemlilerinden biri olan ve bu yıl 4 Aralık'ta başlayan Geminid Gök Taşı Yağmuru, 20 Aralık'a kadar sürecek. Bu önemli gök olayının en yoğun olduğu dönem ise 13-14 Aralık günleri olacak. 14 Aralık sabahı saatte ortalama 120 meteorun görülmesi bekleniyor.