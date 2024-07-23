Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş
Binlerce yıl geçmesine rağmen insanlar tarafından en çok tüketilen besin ekmek olmaya devam ediyor. Sağlığa oldukça zararlı olduğu ve diyet yapanlar için tüketilmemesi tavsiye edilen ekmek, doğru kullanım halinde zayıflamaya yardımcı olmakta. Halk arasında 'daha sağlıklı' oldukları gerekçesiyle beyaz ekmek yerine buğday ve kepek ekmeği öneriliyor olsa da, yapılan araştırmalar en sağlıklı ekmek türünün ne olduğunu gözler önüne serdi.
Buğday ve benzeri ürünlerin tahıl olarak kullanılmaya başlanmasından bu yana on binlerce yıl geçmiş olsa da, insanlar tarafından en sık tüketilen gıda maddesi ekmek olmaya devam ediyor.
Hem doyurucu hem de lezzetli olmasının yanı sıra, et gibi ürünlere nazaran daha kolay erişilebilir olması ekmeği insanların en sık tercih ettiği gıda haline getirirken, modernleşen dünyada ekmek, sağlıksız beslenmek olarak algılanabiliyor.
EN SAĞLIKLI EKMEK TÜRÜ BELLİ OLDU
Diyetisyenler, içerdikleri besin değerleri ve lif oranları nedeniyle beyaz ekmeğin dışında buğday ve kepek ekmeği yemeyi tavsiye ediyor. Ancak Türkiye'de nispeten daha az tüketilen çavdar ekmeği, yapılan araştırmalara göre dünyanın en sağlıklı ekmeği seçildi.
ÇAVDAR EKMEĞİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Tahıllar içindeki en koyu renkli, en çok çözünür diyet lif içeren ve doyurucu olan çavdar, bağırsak çalışmasını artırıyor ve kolesterol seviyesini düşürüyor. Faydaları saymakla bitmeyen mucizevi besin, ekmekler arasında en düşük glisemik indekse sahip.
Tüketenler üzerinde saatlerce tokluk hissi yaratması nedeniyle farklı besinlere ihtiyaç duyulmasını ve kilo almayı da engelleyen çavdar ekmeği, insülin direnci ve diyabet riskini azaltıyor.