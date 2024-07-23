Buğday ya da Kepek Değil! En Sağlıklı Ekmeği Bakın Neymiş

ÇAVDAR EKMEĞİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Tahıllar içindeki en koyu renkli, en çok çözünür diyet lif içeren ve doyurucu olan çavdar, bağırsak çalışmasını artırıyor ve kolesterol seviyesini düşürüyor. Faydaları saymakla bitmeyen mucizevi besin, ekmekler arasında en düşük glisemik indekse sahip.

Tüketenler üzerinde saatlerce tokluk hissi yaratması nedeniyle farklı besinlere ihtiyaç duyulmasını ve kilo almayı da engelleyen çavdar ekmeği, insülin direnci ve diyabet riskini azaltıyor.