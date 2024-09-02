Buğday, Kepek ya da Çavdar Değil: Sağlığa En Faydalı Ekmek Bakın Neymiş

Beyaz ekmeğin sağlığımız için zararları hemen hemen herkes tarafından bilinir. Diyete başlayanlar insanlara ilk tavsiye olarak ekmeği bırakmaları söyleniyor olsa da, bu çoğu insan için mümkün değildir.



Birçok yemeğin ekmekle birlikte tüketiliyor olması, beyaz ekmeğe alternatif arayışlarını güçlendirirken, uzmanlar kepek, çavdar ve buğday ekmeklerinin sağlığa daha az zararlı olduğu konusunda hemfikir.



DÜNYANIN EN SAĞLIKLI EKMEĞİ SEÇİLDİ



Ancak diyetisyenler ve beslenme uzmanları tarafından sık sık tavsiye edilen bu besinler arasında en faydalısının hangisi olduğunu biliyor musunuz? Roskilde Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, diyet ekmekler arasında en yararlı olanın çavdar, kepek ya da buğday ekmeği olmadığını gözler önüne serdi.