Bu Yöntemle Tavada Kızartılan Köfte Bir Gram Bile Yağ Çekmiyor! Aşçıların En Önemli Sırrıymış

Köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve genellikle tavada kızartılarak hazırlanır. Ancak köfteyi tavada ya da ızgarada pişirirken yağ çekmesini önlemek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir.

YAĞ ÇEKMEYEN KÖFTE İÇİN İPUÇLARI

Köfte yaparken kıymanın kalitesi oldukça önemlidir. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar:

Taze Kıyma Kullanın: Kıyma, dondurulmuş olmamalıdır. Taze ve mümkünse iki kez çekilmiş kıyma tercih edilmelidir. Paketlenmiş kıymalar yerine kasabınızda çektirdiğiniz kıymayı kullanın.







Kıyma Saklama: Kıyma kullanılmadan önce buzdolabında alt kısımda bekletilmelidir. Böylece taze kalır ve köftenin lezzeti artar.



Galeta Unu Ekleyin: Köfte harcına galeta unu eklemek, köftelerin yağ çekmesini engeller ve daha az yağlı pişmelerini sağlar.



Karbonat Kullanımı: Köfte harcına bir tutam karbonat eklemek, hem köftelerin daha iyi pişmesini sağlar hem de yağın köftelere çekilmesini önler.



Dinlendirme: Köfte harcını hazırladıktan sonra buzdolabında en az 10 dakika bekletmek, köftelerin lezzetini artırır ve daha iyi şekil almasını sağlar.





YAĞ MİKTARINI DENGELEME

Köfteleri kızartırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da yağ miktarıdır. Yağ miktarını iyi ayarlayın ve tavaya aşırı yağ koymaktan kaçının. Köfteleri aynı anda tavaya dizmek yerine, tavanın büyüklüğüne bağlı olarak beş veya altı adet köfteyi aralıklı olarak kızartın. Böylece köfteler eşit şekilde pişer ve daha lezzetli olur.

Kızartma sırasında köftelerin üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirmek, köftelerin hem daha lezzetli olmasını hem de kuru kalmamasını sağlar.

Bu ipuçları ile köfteleriniz her seferinde mükemmel olacak ve yağ çekmeden lezzetli bir şekilde pişecektir. Afiyet olsun!