Bu Yöntemle Soğan ve Sarımsaklar İlk Günkü Gibi Taze Kalıyor: Asla Filizlenmiyor

Soğan ve sarımsak, mutfakların vazgeçilmez iki temel gıda maddesi olarak her evde yerini alır. Ancak bu gıdaların taze ve dayanıklı kalması, doğru saklama koşullarına bağlıdır. İşte soğan ve sarımsakları ilk günkü tazeliğinde korumanın basit yöntemleri.

Kaynak: Gerçek Gündem