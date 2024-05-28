Bu yöntemle patatesleriniz günlerce filizlenmeyecek: İşin sırrı meğer onda gizliymiş. Patates nasıl muhafaza edilmeli?

Hemen herkesin en sevdiği sebzelerden bir tanesi şüphesiz patates olurken, patates kontrollü şekilde tüketildiğinde insan sağlığına son derece faydalı bileşenleri içerisinde barındırmaktadır.

Yemeğinden salatasına, püresinden kızartmasına kadar pek çok farklı çeşidi bulunan patatesin her bir yemekte lezzeti tartışılmayacak kadar güzeldir.

Patates sevmeyen pek az kişi bulunurken esasında herkesin ortak problemi şüphesiz patateslerin muhafaza edilmesiyle alakalıdır.

Doğru şekilde muhafaza edilemeyen patatesler kısa sürede filizlenmeye başlarken işte patates muhafaza etmenin pratik ve etkili o yolu...