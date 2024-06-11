Bu yöntemle patatesleriniz asla filizlenmeyecek: Patatesleri uzun süre filizlenmeden muhafaza etmenin sırrı bulundu. Patates nasıl muhafaza edilmeli?

Patatesleri filizlendirmeden muhafaza etmenin pratik ve etkili yolu bulundu. Bu yöntem sayesinde patatesleriniz uzun süre filizlenmeden kalabilecek. İşte patatesleri muhafaza etmenin pratik yolu...

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Bu yöntemle patatesleriniz asla filizlenmeyecek: Patatesleri uzun süre filizlenmeden muhafaza etmenin sırrı bulundu. Patates nasıl muhafaza edilmeli? - Resim: 1

Yemeklerin en sevilen sebzelerinden bir tanesi şüphesiz patates olurken, patates ile birbirinden farklı pek çok lezzetli yemek yapabilmek mümkündür.

Sulu yemeğinden salatasına, kızartmasından püresine kadar pek çok çeşidi bulunan patates lezzetiyle hemen herkesin kalbini fethetmektedir.

Patates lezzetiyle sevilen bir gıda olsa da çoğu zaman muhafaza sorunları ile karşı karşıya kalabilmek mümkündür. Doğru şekilde muhafaza edilmediğinde direkt olarak filizlenen patatesi muhafaza ederken bu hususlara dikkat edin.

İşte patatesi muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken o hususlar...

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