Bu yöntemle limonunuz aylarca küflenmeden kalabilecek: Limon nasıl muhafaza edilmeli?
Limonu küflendirmeden uzun süre muhafaza etmenin sırrı bulundu. Bu yöntem sayesinde limonunuzu uzun süre küflendirmeden muhafaza edebileceksiniz. İşte limon muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken o tüyolar...
C vitamini açısından zengin limon yeterli miktarda tüketildiğinde insan sağlığına son derece faydalı gelmektedir.
Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan limon aynı zamanda vücutta biriken toksinlerin kısa süre içerisinde dışarı atılmasına kadar etkili olmaktadır.
Yemeklerin ve salataların lezzet seviyesini de ayrıca yükselten limonu muhafaza etme noktasında pek çok kişi aynı durumdan muzdarip olmaktadır.
Yanlış muhafaza dolayısıyla kısa süre içerisinde çürüyen ve küflenen limonların önüne geçebilmek için limonlarınızı şu şekilde muhafaza etmeyi ihmal etmeyin...
LİMON NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?
Limonları çürümeden uzun süre muhafaza edebilmek için uygulanması gereken belli başlı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları şu şekilde sıralayabiliriz;
İlk formül şüphesiz limonları güzelce yıkayıp hava almayan bir kap yahut kilitli poşet içerisinde buzdolabında saklama yöntemidir.
İkinci formül ise limonların tamamının suyunu sıkıp akabinde içi temiz bir cam kavanozu içerisinde muhafaza etmektir.
Diğer bir muhafaza etme yöntemi ise limonları dilimlere ayırın. Akabinde dilimlere ayırdığınız limonlarınızın üzerine bir miktar tuz serpin ve tuz serptiğiniz limonları streç filme sararak buzdolabının buzluk kısmında uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
Meyve ve sebzeleri muhafaza ederken birbirlerinden ayrı şekilde muhafaza etmeye kesinlikle özen göstermeniz gerekir. Aksi taktirde gıdalar birbirlerinin ömürlerini kısaltarak çok daha kısa süre içerisinde çürüme durumunun oluşmasına neden olacaktır.