Bu yöntemle limonunuz aylarca küflenmeden kalabilecek: Limon nasıl muhafaza edilmeli?

LİMON NASIL MUHAFAZA EDİLMELİ?

Limonları çürümeden uzun süre muhafaza edebilmek için uygulanması gereken belli başlı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları şu şekilde sıralayabiliriz;

İlk formül şüphesiz limonları güzelce yıkayıp hava almayan bir kap yahut kilitli poşet içerisinde buzdolabında saklama yöntemidir.

İkinci formül ise limonların tamamının suyunu sıkıp akabinde içi temiz bir cam kavanozu içerisinde muhafaza etmektir.

Diğer bir muhafaza etme yöntemi ise limonları dilimlere ayırın. Akabinde dilimlere ayırdığınız limonlarınızın üzerine bir miktar tuz serpin ve tuz serptiğiniz limonları streç filme sararak buzdolabının buzluk kısmında uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

Meyve ve sebzeleri muhafaza ederken birbirlerinden ayrı şekilde muhafaza etmeye kesinlikle özen göstermeniz gerekir. Aksi taktirde gıdalar birbirlerinin ömürlerini kısaltarak çok daha kısa süre içerisinde çürüme durumunun oluşmasına neden olacaktır.