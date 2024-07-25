Bu Yöntem Akıllı Telefonunuzun Şarj Süresini İki Katına Çıkarıyor
Telefonların en sık şarj edildiği zaman dilimi gece yarısıdır. Bu nedenle prizde bırakılan akıllı telefonlar, sabah uyanıldığında %100 şarj edilmiş olurlar. Birçok insan için alışkanlık haline gelmiş bu davranış, akıllı telefonlarımız için oldukça zararlıdır. Teknoloji uzmanları, basit yöntemler ile telefonların şarj süresini iki katına çıkaracak detayları paylaştı.
Günümüzde çok ufak yaşlardan, ileri yaşlara kadar hemen hemen herkesin birer akıllı telefon sahibi olduğunu görmüşüzdür.
Akıllı telefonlara ilişkin en sık rastlanılan sorun pil ömrü olmakta. Dünyanın en iyi telefonları dahi bir yılın üzerinde düzenli kullanımın ardından şarj performansını büyük ölçüde kaybederken, eski performansın sağlanması amacıyla yapılan pil değişiklikleri ise binlerce liralık masrafa neden olmakta.
Peki telefonların pil ömrünü kısaltmadan, şarj süresini en makul şekilde kullanmanın yöntemi ne? Uzmanlar bu soruyu yanıtladı.