Bu Yiyecekleri Sakın Buzdolabında Saklamayın: Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz
Buzdolabı, yiyeceklerimizi taze tutmak için önemli bir araç olsa da, her yiyeceğin buzdolabında saklanması doğru değil. Uzmanlar bu 3 yiyeceği sakın buzdolabında saklamayın diyerek uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan buzdolabı, yiyeceklerimizi taze tutmak için kullandığımız en önemli araçlardan biri. Ancak, her yiyeceğin buzdolabında saklanması doğru değil. Uzmanlar, bazı yiyeceklerin buzdolabında saklanmasının sağlığımızı tehdit edebileceği konusunda uyardı.
Hintli klinik ve beslenme uzmanı Jhanvi Sanghvi tarafından yapılan açıklamaya göre, soğan, sarımsak ve patates gibi yaygın olarak tüketilen bazı yiyecekler, buzdolabında saklandığında zararlı hale gelebiliyor.
SOĞAN
Soğanın buzdolabında saklanması, üzerindeki nemin artmasına ve bu da mantar oluşumuna neden olur. Mantarlar ise zehirli kimyasallar üreterek kusma, mide krampları ve ishal gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Soğanı serin, karanlık ve kuru bir yerde saklamak daha doğru olacaktır.
SARIMSAK
Buzdolabında saklanan sarımsak, filizlenebilir ve lastiksi bir dokuya sahip olabilir. Bu durum, sarımsağın lezzetini ve besin değerini kaybetmesine neden olur. Ayrıca, buzdolabında küflenme riski de artar.
PATATES
Patatesleri buzdolabında saklamak, nişastaların şekere dönüşmesine yol açar. Bu durum, patatesin tadını ve dokusunu olumsuz etkiler. Ayrıca, bazı bilimsel araştırmalar, çiğ patateslerin buzdolabında saklanmasının kanser riskini artırabileceğini göstermektedir.