Bu Yiyecekleri Sakın Buzdolabında Saklamayın: Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz

SOĞAN

Soğanın buzdolabında saklanması, üzerindeki nemin artmasına ve bu da mantar oluşumuna neden olur. Mantarlar ise zehirli kimyasallar üreterek kusma, mide krampları ve ishal gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Soğanı serin, karanlık ve kuru bir yerde saklamak daha doğru olacaktır.

SARIMSAK

Buzdolabında saklanan sarımsak, filizlenebilir ve lastiksi bir dokuya sahip olabilir. Bu durum, sarımsağın lezzetini ve besin değerini kaybetmesine neden olur. Ayrıca, buzdolabında küflenme riski de artar.