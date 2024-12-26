Bu Ürünü Kullananlar Dikkat! Bebekler ‘Kurt Adam’ Olarak Doğmaya Başladı: 11 Vaka Tespit Edildi
İspanya’da, bebeklerde nadir görülen hipertrikoz hastalığına (kamuoyunda bilinen adıyla "kurt adam sendromu") ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. Dünya üzerinde 'Kurt Adam Sendromu' olarak da bilinen 'hipertrikoz' hastalığına yakalanan 11 vakanın tespit edildiği bildirildi.
Navarra Farmakovijilans Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, yıl içinde 11 vaka kaydedildi. Raporda, söz konusu vakaların tamamında ebeveynlerin saç dökülmesi tedavisinde kullanılan %5 minoksidil içeren bir ürünü kullandıkları belirlendi.
BEBEKLERDE AŞIRI TÜYLENME BAŞLADI
Hipertrikoz vakası görülen bebeklerin sırt, yüz ve bacak bölgelerinde ince ve yoğun tüylenme olduğu tespit edildi. Bazı durumlarda tüylenme o kadar belirgin hale geldi ki, bebeklerin neredeyse her yanı kıllarla kaplandı.
SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI İLAÇLAR ETKİ GÖSTERDİ
Araştırmacılar, minoksidilin bebeklerin vücuduna hem topikal yolla hem de dolaylı olarak ağız yoluyla geçtiğini öne sürüyor. Minoksidil, reçetesiz satılan birçok saç dökülmesi ürününde aktif madde olarak bulunuyor.
VAKALAR İLAÇ KULLANIMIYLA BAĞLANTILI
Özellikle 2023 yılında yaşanan bir olay, kamuoyunda "kurt adam sendromu"na yönelik farkındalığı artırdı. Nisan ayında emzirilen bir bebeğin iki ay boyunca tüm vücudunda aşırı tüylenme yaşaması üzerine yapılan incelemelerde, babanın %5 minoksidil içeren bir saç dökülmesi ürününü kullandığı ortaya çıktı. Tedavinin sonlandırılmasının ardından bebekteki tüylenme tamamen geriledi.
Rapora göre, İspanya’daki tüm vakalarda ebeveynlerin minoksidil kullanımını bırakmasıyla bebeklerdeki istenmeyen tüylenme azaldı.
MİNOKSİDİL VE HİPERTRİKOZ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Avrupa Farmakovijilans Risk Değerlendirme Komitesi, sağlık uzmanlarına yönelik bir uyarı yayımlayarak minoksidilin bebeklerde hipertrikoza neden olabileceğini belirtti. 2017 yılında benzer bir olayda, İspanya’da 17 çocuğun yanlışlıkla asit reflü ilacı yerine minoksidil içeren ürün kullanması sonucu "kurt adam sendromu" geliştirdiği kaydedildi.
MALEZYA'DA DA GÖRÜLDÜ
Fransa’da bir kız çocuğunun yanlışlıkla bir çay kaşığı minoksidil içmesi sonucu taşikardi ve hipotansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Malezya’da ise iki yaşında bir kız çocuğunda nadir görülen bir doğuştan hipertrikoz vakası yaşandı.