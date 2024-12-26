Bu Ürünü Kullananlar Dikkat! Bebekler ‘Kurt Adam’ Olarak Doğmaya Başladı: 11 Vaka Tespit Edildi

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI İLAÇLAR ETKİ GÖSTERDİ

Araştırmacılar, minoksidilin bebeklerin vücuduna hem topikal yolla hem de dolaylı olarak ağız yoluyla geçtiğini öne sürüyor. Minoksidil, reçetesiz satılan birçok saç dökülmesi ürününde aktif madde olarak bulunuyor.

VAKALAR İLAÇ KULLANIMIYLA BAĞLANTILI

Özellikle 2023 yılında yaşanan bir olay, kamuoyunda "kurt adam sendromu"na yönelik farkındalığı artırdı. Nisan ayında emzirilen bir bebeğin iki ay boyunca tüm vücudunda aşırı tüylenme yaşaması üzerine yapılan incelemelerde, babanın %5 minoksidil içeren bir saç dökülmesi ürününü kullandığı ortaya çıktı. Tedavinin sonlandırılmasının ardından bebekteki tüylenme tamamen geriledi.

Rapora göre, İspanya’daki tüm vakalarda ebeveynlerin minoksidil kullanımını bırakmasıyla bebeklerdeki istenmeyen tüylenme azaldı.