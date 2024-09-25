Bu Ülkelere Gitmeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz: En Tehlikeli Ülkeler Belli Oldu

Yurt dışı seyahati yapmak isteyen kişiler bu ülkelere gitmeyi düşünüyorlarsa birkaç kez düşünmeliler. Dünyadaki en tehlikeli ülkelerin listesi duyuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Bu Ülkelere Gitmeden Önce 2 Kez Düşüneceksiniz: En Tehlikeli Ülkeler Belli Oldu - Resim: 1

2024 yılı itibarıyla, dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri listesi International SOS tarafından güncellendi. Bu liste, ülkelerin güvenlik durumlarını analiz eden kapsamlı bir araştırmanın sonucunda oluşturuldu. Jeopolitik riskler, güvenlik tehditleri ve altyapı gibi birçok faktör dikkate alınarak hazırlanan bu sıralama, hem seyahat edenler hem de iş dünyası için önemli bir rehber niteliğinde. Peki, bu yılın en güvenilir ve en tehlikeli ülkeleri hangileri? Türkiye bu listede hangi konumda yer alıyor?

Kaynak: Gerçek Gündem

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