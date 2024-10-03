Bu Tüyo Hayatınızı Kurtaracak! Kış Aylarında Limonlarınız Taze Kalacak

C vitamini açısından zengin olan limonun tazeliğini uzun süre korumak için etkili saklama yöntemlerini öğrenmek isteyenler için işte birkaç pratik öneri. Kış aylarında da faydalanabileceğiniz bu yöntemler, limonlarınızı en sağlıklı şekilde saklamanızı sağlayacak.

LİMONUN UZUN SÜRE TAZE KALMASI İÇİN İPUÇLARI

BUZLUKTA SAKLAMA

Limonlarınızın ilk günkü tazeliğini uzun süre korumasını istiyorsanız, dondurma yöntemini deneyebilirsiniz. Limonları güzelce yıkayıp kurulayın, ardından bir buz dolabı poşetine yerleştirin. Poşeti kapatıp limonları buzluğa atın. Kullanmak istediğinizde, limonları çıkarıp oda sıcaklığında yumuşaması için bir süre bekletin. Daha sonra bütün halde rondodan geçirebilir veya suyu için kullanabilirsiniz. Bu yöntemle limonlar aylarca taze kalacaktır.