Bu Tüyo Hayatınızı Kurtaracak! Kış Aylarında Limonlarınız Taze Kalacak
C vitamini açısında zengin olan ve mutfağın vazgeçilmezlerinden olan limonların hemen yumuşayarak çok çabuk küflenmesinden şikayetçiyseniz artık buna bir çözümünüz var. Bu tüyoyla limonlarınız artık kışın da taze kalacak. İşte limonların bozulmasını önleyen tüyo…
Kaynak: Haber Merkezi
C vitamini açısından zengin olan limonun tazeliğini uzun süre korumak için etkili saklama yöntemlerini öğrenmek isteyenler için işte birkaç pratik öneri. Kış aylarında da faydalanabileceğiniz bu yöntemler, limonlarınızı en sağlıklı şekilde saklamanızı sağlayacak.
LİMONUN UZUN SÜRE TAZE KALMASI İÇİN İPUÇLARI
BUZLUKTA SAKLAMA
Limonlarınızın ilk günkü tazeliğini uzun süre korumasını istiyorsanız, dondurma yöntemini deneyebilirsiniz. Limonları güzelce yıkayıp kurulayın, ardından bir buz dolabı poşetine yerleştirin. Poşeti kapatıp limonları buzluğa atın. Kullanmak istediğinizde, limonları çıkarıp oda sıcaklığında yumuşaması için bir süre bekletin. Daha sonra bütün halde rondodan geçirebilir veya suyu için kullanabilirsiniz. Bu yöntemle limonlar aylarca taze kalacaktır.
HAVA İLE TEMASINI ÖNLEYİN
Limonlarınızı taze tutmanın bir diğer yolu da hava ile temasını azaltmaktır. Hava almayacak şekilde kapaklı bir kapta buzdolabının sebzelik bölümünde saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz.
DİLİMLEME VE SAKLAMA
Eğer limonları dilimlemek isterseniz, dilimlenmiş parçaları streç filme sarabilir veya kapalı bir kapta saklayabilirsiniz. Bu sayede limonların kurumasını ve besin değerinin kaybolmasını önlemiş olursunuz.
Bu yöntemleri uygulayarak limonlarınızı uzun süre taze ve besleyici olarak saklayabilirsiniz. Hem sağlığınız için faydalı olacak hem de mutfakta her zaman kullanıma hazır bir malzeme bulundurmuş olacaksınız.